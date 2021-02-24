2021'de Ev Fiyatları Düşecek Mi Artacak M? Şimdi Ev Alınır Mı?

2020 Mart ayında koronavirüs nedeniyle başlayan salgını, ekonomiye dair birçok şeyi değiştirdi. Bunun sonucunda da hayatımızdaki hemen her şeyin fiyatı da değişti. Fiyatı değişen bu emtialardan birisi de ev fiyatları. Pandemi sürecinin iyileşmesi ve koronavirüsün getirdiği yeni koşullar ev fiyatlarını nasıl etkiler merak ediliyor. Bir başka deyişle ev fiyatları düşer mi yoksa artar mı? 2021 konut fiyatları ne yönde hareket eder ve 2021 yılında ev almak mantıklı mı? Elfi Gayrimenkul Yönetim Kurulu Başkanı Özkan Aydemir konuyla ilgili yorumlarını paylaştı. İşte “Şimdi ev alınır mı?” sorusunun cevabı…

Bilindiği üzere 2020 yılı konut sektörü açısından oldukça parlak bir yıldı. Özkan Aydemir, 2020 yılında ulaşılan konut satışlarının ülke tarihinde bir rekor olduğunu ve buna neden olan ana etmenin 2020 yaz aylarında alınması mümkün olan konut kredisi olduğunu söyledi. Bundan sonraki süreçte de olası bir fiyat düşme senaryosu için böylesi bir rahatlatıcı konut kredisi olduğunu söyleyen Aydermir, böylesi kredi imkanları sunulursa konut fiyatların düşeceğini söyledi. Geçtiğimiz sene yapılan faiz indirimleri gibi bir indirim bu sene de yapılırsa konut sektörünün tekrar canlanacağının altını çizdi.

2021 EV FİYATLARI DÜŞECEK Mİ YÜKSELECEK Mİ?

Konut fiyatlarının yükselmesi hususunda ise Aydemir, 2021 konut fiyatları üzerinde en etkili olan şeyin inşaat maliyetleri olacağını ve bu maliyetler de arttığı için doğru orantılı olarak konut fiyatlarının da artacağını belirtti. 2021 senesinde güncel olarak inşaat maliyetleri yüzde 70 oranında arttı. Bu nedenle konut fiyatlarında da artış bekleniyor.

Deprem ve salgın gibi sebeplerden ötürü ev piyasasında ilginin müstakil evlere de kaydığını belirten Özkan Aydemir, bu dönemde ev alınır mı sorusuna istinaden fiyatların %40’a kadar artabileceğini ve bu dönemde ev almanın 2021 yılı için iyi bir fırsat olabileceğini söyledi.

2021 EV FİYATLARI NE OLUR?

Aydemir, konut kredilerinin faiz oranlarında psikolojik sınırın yüzde 1 olduğunu belirterek faizlerin yüzde 1’in altına düşmesinin hem sektöre hem ülkenin geleceğine olumlu katkısı olacağını ifade etti. Kredi faizleri düştükçe konut alımlarının artması ve fiyatlarda az da olsa düşüş yaşanması bekleniyor.