2021 AGİ Ne Kadar Oldu? 2021 AGİ Tablosu Hesaplama Ekranı

Yeni bir yıla girmemizle beraber pek çok ekonomik parite ve ekonomik tablo değişiklik gösterdi. Bu bahsi geçen yani değişiklik gösteren tablolardan birisi de AGİ tablosu oldu. 2021 yılına girmemizle beraber pek çok kişi AGİ tablosundaki 2021 değişikliklerini merak ediyor. Yani merak edilen şeyler sırasıyla; Şubat 2021 AGİ dahil asgari ücretin ne kadar olduğu ya da Şubat 2021 bekar, evli, çocuklu ve çocuksuz AGİ tablosunun ne durumda olduğudur. Sizler için AGİ tablosunu kapsayan tüm değişikliklerden ve Şubat 2021 AGİ tablosundan haberimizde söz ettik.

1 Ocak 2021 tarihinde asgari ücrete zam yapılınca vatandaşlar asgari ücret ve geçim indirimi gibi konuları araştırmaya başladı. Asgari ücrete yapılan zam vatandaşlara yeterli gelmediği için 2021 yılı içinde bir zam daha yapılması bekleniyor fakat yetkililerden bu konuyla ilgili hiç yeşil ışık yakan olmadı.

2021 yılı asgari ücretin artış gösterdiği bir yıl oldu. Bu yılda asgari ücret brüt olarak 2943 TL olarak belirlendi. 2021 yılı net asgari ücreti ise 2324,7 TL olarak duyuruldu.

2021 Asgari Geçim İndirimi (AGİ) Kaç TL?

Medeni durum ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren AGİ, çalışan vatandaşın maaşından kesilen verginin kişiye geri ödenmesi yolu ile yapılan bir indirimdir. Vatandaşlar ise 2021 yılında Asgari Geçim İndiriminin ne kadar olacağını araştırmaktadır. 2021 AGİ tablosunun ise aşağıdaki şekilde olacağı öngörülmektedir: