2020 Yılında 10 Bin TL İhtiyaç Kredisi Alamayanlar Dikkat! Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank Yine Verecek

Çin’ de ortaya çıkarak bütün dünyayı etkisi altına alan yeni tip korona virüs ülkemizde de etkilerini hissettirmeye devam ediyor. Ülkemizde ilk vakanın görülmesi ile birlikte bilim kurulu tarafından bazı öneriler dile getirilmişti. Bilim kurulu tarafından dile getirilen öneriler sağlık bakanlığı verileri de göz önüne alınmıştı. Toplum sağlığını korumak ve salgının seyrini kontrol altına almak adına uygulamaya konan tedbirlere sokağa çıkma kısıtlamalarının yanı sıra bazı meslek gruplarındaki faaliyetlerin durdurulması da eşlik etti. Alınan tedbirler gereği ise bu meslek gruplarındakiler başta olmak üzere birçok vatandaş ekonomik anlamda zor durumda kaldı.

Salgının doğal bir getirisi olarak ortaya çıkan ekonomik buhrandan vatandaşların olabildiğince az etkilenmeleri için devlet devreye girmişti. Salgın sürecinin başından itibaren sosyal devlet politikası gereği vatandaşlara çeşitli yardım kampanyaları sunulmuştu. Bu yardım kampanyalarına çeşitli faz aralıkları ile devam eden Bin TL nakdi destek paketlerinin yanı sıra genişletilmiş kalemlerle ortaya çıkan gıda ve kira yardımları da örnek olarak gösterilebilir. Devlet tarafından sağlanan bu yardımlardan yararlanabilen vatandaşlar ekonomik anlamda rahat bir nefes alma şansı elde etmişti. Vatandaşlar kısa vadede düzlüğe çıkarken mevcut salgın sürecinin beklenenden uzun sürmesi vatandaşları yeni arayışlara yöneltmişti.

Bankalardan 10 Bin TL Kredi

Sosyal devlet ilkesi gereğince devlet tarafından sunulan pandemi destek paketleri ile bir müddet ekonomik olarak rahatlayan vatandaşlar yeni arayışlara yöneldi. Salgın döneminin beklenenden uzun sürmesi ile birlikte devlette düğmeye bastı. Devlet öncülüğünde bankalardan vatandaşlara devlet destekli kredi seçeneği sunuluyordu. Bununla birlikte devlet vatandaşlara 10.000 TL ihtiyaç kredisi verileceğini açıkladı. Verilecek olan kredilerin vatandaşların ihtiyaç durumlarına göre çeşitli faz aralıkları ile yürütülmesi hedeflenmişti. Devlet tarafından sunulan yardım kampanyalarının yanı sıra pandemi kredi seçeneklerinden de yararlanmak isteyen vatandaşlar yoğun talep göstermişti.

Kredilerde Son Durum

2020 yılından itibaren ülkemizde görülmeye başlanan yeni tip korona virüs salgını ile mücadele kapsamında öne sürülen yardım kampanyalarının yanı sıra vatandaşlara çeşitli pandemi destek kredileri sunulmuştu.olarak duyurulan kredi seçenekleri yoğun ilgi görmüştü. Bankaların duyuru yapmasının ardından yaşanan yoğunluk kimi vatandaşların bu kredi seçeneğinden yararlanamamasına sebep oldu. Sunulan kredi imkânından yararlanmayan vatandaşların ise en çok merak ettiği konu bu kredi seçeneklerinin geçerliliğini koruyup korumadığı oldu. Vatandaşlar bu konudaki araştırmalarına devam ederken bankalar tarafından beklenen açıklama geldi.

Bankalar tarafından vatandaşlara nakit desteği olarak verilecek olan ihtiyaç kredilerinin oldukça tercih edilmesinin sebebi ise faiz oranlarının düşük olması. Ayrıca uzun vade seçeneği ile vatandaşlara kredi desteği veren bankaların birçok konuda kampanyalar yürüterek zorlu ekonomik koşullarda vatandaşların yanında olmaya devam edeceği de gelen bilgiler arasında. Vatandaşlar ise sunulan 10 bin TL kredi desteğinin son durumunu merak ediyordu. Bankalardan artan enflasyon oranları ile birlikte mevcut ekonomik koşullarda göz önünde bulundurularak beklenen açıklama geldi.

Bankalar sunmuş oldukları pandemi ihtiyaç kredisi seçeneklerindeki faiz oranlarını güncelledi. Halkbank ihtiyaç kredisi kullanımında vatandaşların karşılaşacağı faiz oranı %1,62 olarak belirlendi. Bununla birlikte Ziraat Bankası faiz oranı ise %1,64 olarak belirlendi. Pandemi döneminde on bin lira kredi seçeneği sunan bir diğer banka olan Vakıfbank kredi faiz oranları ise %1,68 olarak belirlendi. Faiz oranlarında olduğu gibi bankalar arasında ödeme seçenekleri de değişiklik gösteriyor. Vatandaşlar bu noktada en uygun kredi fırsatından yararlanmak için araştırmalarına devam ediyor.