2000 Yılından Sonra Emekli Olanlara 600 TL Ödemede Flaş Gelişme!

Atlatılan bu zor dönemde yapılan yardımların önemi oldukça büyük olmaktadır. İnsan sağlığına öncelik tanınan bu dönemde iş ekonomisinin geçici olarak durdurulması ekonomik anlamda oldukça sıkıntı yaratmış bulunmaktadır. Düzenlenen bu yardımlar ile vatandaşların bir nebze daha rahatlamış olması beklenmektedir.



İntibak Zammı Nedir?



Prim kazancı ve primlerin ödeme gün sayısı olmasına rağmen farklı tarihlere bağlı olarak emekli olunması durumunda emekli aylıkları aynı olmamaktadır. Bu durumun düzenlenebilmesi halinde güncelleme kat sayısı ve aylık bağlama oranlarında sağlanmış olan eşitlik sağlanan düzenlemelere intibak olarak adlandırılmaktadır. Bunun üzerine yapılan çalışmalara ise intibak zammı denmektedir.



Emekli vatandaşların yaşadıkları sıkıntılar arasında belirli konular bulunmaktadır. Bu konuların tartışılma sebepleri değişiklik göstermektedir. Aşağıda bu tartışma konuları sıralanarak yazılmaktadır.



Bayram ikramiyeleri

Banka promosyon

Emeklide yaşa takılanlar

İntibak zammı



Ülkelere Göre Emeklilik Yaşları



Ülkelere göre emeklilik yaşları oldukça merak edilmektedir. Erken emeklilik ve normal emeklilik diye ayrılan emeklilik yaşları her ülkede değişiklik göstermektedir. Dünya genelinde önem yer eden ülkeler ve emeklilik yaşları aşağıda sıralanarak yazmaktadır.

Avusturya ülkesinde erken emeklilik yaşı 60/57 normal emeklilik yaşı ise 65/60 olmaktadır.



Emeklilik için Doğru Hazırlıklar Yapılmalı

Danimarka ülkesinde erken emeklilik yaşı bulunmamaktadır. Normal emeklilik yaşı ise 65 olmaktadır.Fransa ülkesinde erken emeklilik yaşı 62 normal emeklilik yaşı ise 65 olmaktadır.Almanya ülkesinde erken emeklilik yaşı 65 normal emeklilik yaşı ise 67 olmaktadır.Yunanistan ülkesinde erken emeklilik yaşı 58 normal emeklilik yaşı ise 67 olmaktadır.İtalya ülkesinde erken emeklilik yaşı 57 normal emeklilik yaşı ise 67 olmaktadır.Hollanda ülkesinde erken emeklilik yaşı 60 normal emeklilik yaşı ise 65/67 olmaktadır.Norveç ülkesinde erken emeklilik yaşı 62 normal emeklilik yaşı ise 67 olmaktadır.Birleşik Krallık ülkesinde erken emeklilik yaşı 65 normal emeklilik yaşı ise 68 olmaktadır.ABD ülkesinde erken emeklilik yaşı 62 normal emeklilik yaşı ise 67 olmaktadır.

Emeklilik için hazırlıklar doğru yapılmadığı takdirde birçok aksilik ile karşılaşılmaktadır. Bu tıpkı bilinçsiz yapılan bir yatırımda çıkabilecek sayısız aksilik gibi örneklendirilebilmektedir. Sigorta başlangıç tarihi, prim ödemelerinin düzeni, borçlanmalara dikkat edilmesi gibi sayısız unsur yer almaktadır. Bunun yanı sıra emeklilik hakkı kazanıldığı takdirde harcamalar doğru yapılmalıdır.

Bireyin herhangi farklı bir geliri veya yatırımı yoksa dikkatli harcama yapması gerekmektedir. Doğru yapılmayan harcamalarda birçok aksilik görülmektedir. Emekliler için sunulan destek ve kampanya paketlerine başvurulacağı zaman geri ödeme planı dikkate alınmalı ve bu plana sadık kalınması gerekmektedir.



Emeklilere devlet tarafından sunulan sayısız olanak bulunmaktadır. Bu olanakları değerlendirerek oldukça konforlu ve sağlıklı bir yaşam sürülmesi sağlanabilmektedir. Fakat bu olanaklar yerine özel paketler tercih edildiği takdirde maddi zorluklar baş gösterebilmektedir.



Hastane seçimlerinde emeklilere sunulan birçok olanağın olduğu devlet hastaneleri tercih edilmesi gerekmektedir. Bunun yanı sıra emeklilerin neredeyse tüm hastalık, muayene, ameliyat, ilaç gibi masraflarının devlet tarafından üstlenildiği unutulmamalıdır. Bu olanak sayesinde devlet birçok alanda vatandaşını koruma altına almaktadır.



Saymak ile bitmeyecek sayısız olanağa sahip olunan emeklilik sürecinde devletin sağladığı imkanlar ile birlikte doğru yönetilen bir emeklilik hayatı oldukça güzel geçmektedir.