2000 Sonrası Emekli Olanlara İntibak Müjdesi! Miktarı belli oldu

Emekli maaşlarında intibak zammı 2020 yılın ülkemize gelmesi ile beraber İntibak zammı artış oranlarının ne durumda olacağı merak edildi. Tam da birçok kişinin de gözleri resmi kurumlar tarafından yapılacak olan açıklamalara çevrildi. On binlerce emekli vatandaş intibak zammı beklentisi oldukça üst seviyede tutuyor. Emekli memur vatandaşlarımız kurumdan kaynaklı olan ücret farkının tamamen ortadan kaldırılmasını, 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar ile beraber totalde 355 TL olan intibak zammını almak istiyor. İşte intibak zammında son gelişmeler.

Emekli İntibak Zammı

Sosyal Sigortalar Kurumu intibak zammı talebinde bulunmak isteyen vatandaşlar için Anayasa Mahkemesi Meclisini adres göstermekteydi. Bu talep hayata geçer ise 2000 yılından önce emekli olan vatandaşlar için intibak zammı 2000 yılından sonra olan emekli vatandaşlara size yansıtılacaktı. O düzenlemenin hayata geçmesi ile beraber Yaklaşık 5 milyon emekli intibak zammından yararlanacaktı.

Emekli memur vatandaşlar için intibak talebi Memur konfederasyonları Bünyesinde gündeme oturtularak çözüme kavuşması istendi. İntibak talebindeki görüşmeme esnasında memur-sen söylemlerinden sonra intibak zammı gündeme oturdu. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlar Yeni güncellemeler ile beraber intibak zammından ne zaman faydalanacağını sabırsızlıkla bekliyorlar.

Fakat intibak zammında düzenleme gelmekle beraber henüz bir açıklama yapılmamıştır. Kamu personeli danışma Kurulu toplantıları merakla Beklenmektedir. Beklenen bu istek hayata geçer ise aynı unvana sahip olan herhangi bir kadroda ye da görevde emekli olan vatandaşlar artık aynı maaşı alacak maaş farkı ek ödeme yapılarak giderilecek.

Düşük maaş alan emekli vatandaşlar için intibak zammı ile oluşan aradaki fark ek ödeme adı altında ilave ödeme ile gerçekleşecek. Sosyal Sigorta Kurumu ve bağ-kur'lu vatandaşların Zam ile ilgili talebi hayata geçer ise ülkemizde yaşayan on binlerce vatandaşın emekli maaşlarında değişikliğe gidilecektir.

2000 yılından sonra emekli olan vatandaşlara geçtiğimiz yıllarda emekli maaşı 50 TL ile 355 TL arasında verilmekteydi.

İntibak zammının bütün Memurlara gelmesi ile beraber bu zamda ilk yıl olduğu gibi 50 lira ile 355 lira arasında zam alacaklardır. 2000 yılından sonra emekli olan vatandaşların maaşı tekrardan hesaplanacaktır. Türkiye Emekliler Derneği yeni çıkacak bir yasa ile bu düzenlemeden ortalama 5 milyon emekli vatandaşın yararlanabileceğini dile getiriyor.

İntibak Düzenlemesi

2000 yılından önce emekli olan kişiler emeklilik maaşlarını aylık olarak almaktadırlar. 2000 yılından sonra emekli vatandaşların aldıkları maaşlar iki farklı grupta incelenmektedir. 2008 yılından önce emekli olanlar ve 2008 yılından sonra emekli olan vatandaşlar olarak ikiye ayrılmaktadırlar.

Bu farklılıkların vatandaşı rahatsız etmesinden dolayı Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Çalışmalar ile yakından ilgilendiğini belirtti. Yapılan çalışmalar ile beraber emekli olan vatandaşların alacak terimi ağaçlarda düzenlemeler yapılacak ve maaş oranlarında ne kadar farklılık olursa olsun bu farklılıklar giderilecek. Hayata geçirilecek bu düzenleme emekli vatandaşları aynı çatı ile içerisinde buluşturacak. Sosyal Sigorta Kurumu bağ-kur ve Emekli Sandığı olarak üçe ayrılan Vatandaşları emekli yapan kurumlar Maaş verirken intibak zammında farklılık yansıtmayacak.

İntibak Zammı Ne Zaman Çıkacak?

İntibak zammının emekli vatandaşları hangi tarihte yapılacağı henüz belirlenmemiştir. Kamu kurum ve kuruluşlarından bu düzenleme ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmamıştır. Konu ile ilgili Resmi gazetelerde açıklama yapılması bekleniyor. Emekli vatandaşlar bu durumu yakından takip ediyor sabırsızlıkla yeni maaşların ne zaman yatacağını sorguluyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Kurumu bu konu hakkında en yakın zamanda bir karar vereceklerini bildirdi.