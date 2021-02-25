20 Yıl Vadeli Konut Kredileri Fırsatları Başladı! Düşük Faizler Uzun Vadelerle Herkes Ev Sahibi Oluyor!

Vatandaşlarımız her ne kadar kira ödemekten yorulsa da konut fiyatları yükseldikçe ev sahibi olmaları bir o kadar zorlaşıyor. Artan konut fiyatlarına bir de yüksek banka faizleri eklenince vatandaşlar da işin içinde çıkamaz hale geliyor. Fakat bu konuda yeni bir adım Garanti Bankası tarafından atıldı!

20 YIL VADELİ KONUT FIRSATI

Vatandaşlarımız için faiz oranları kadar vade oranları da bir kadar o kadar önemli. Vade oranı uzadıkça vatandaşlarımızın da aylık taksitleri düşmekte. Böylece ev ekonomilerini zorlamadan konut kredisi için de para ayırabiliyorlar. Fakat uzun vade de birçok banka faiz oranını yani geri ödemeyi miktarını yükseltmekteydi. Fakat bu durum düştü! Garanti Bankası 20 yıl vade için verdiği faiz oranını düşürdü!

FAİZ ORANLARI DÜŞTÜ

Garanti Bankası yaptığı bu konut kredisi faiz düşüşü ile vatandaşlarımızın da yüzünü güldürdü.

Banka konut kredisinde ise ekspertiz değerinin %80’ine kadar kredi sağlamakta. Bu fırsata bir de düşük faiz oranı eklenince vatandaşlar için oldukça avantajlı bir konut kredisi kampanyası ortaya çıktı.

Banka 20 yıl vade sağladığı konut kredisinde ekspertiz değerinin %80 ine kadar da kredi olanağı vermekte.

Fakat banka özel taleplerle krediyi evin tamamı için bile verebiliyor. Tabi vatandaşlarımızın bunun için ek teminat göstermesi gerekiyor.

240 AY VADE OLANAĞI SUNUYOR

Garanti Bankası’nın kampanyasındaki en öne çıkan özellik ise uzun vade fırsatı. Birçok banka konut kredisinde 120 aya kadar vade oranı sağlarken Garanti Bankası 240 aya kadar vade oranıyla birçok bankanın arasından sıyrılmayı başarıyor.

KONUT KREDİSİ FAİZ ORANI

Garanti Bankası 240 ay vade fırsatının yanı sıra bir konut kredisi faiz oranlarını düşürdü! Bankanın sunduğu faiz oranı %1,37 olarak güncellendi.

Yani 100 bin Türk lirası ve 120 ay vade seçeneğinde vatandaşlar aylık 1 bin 703 Türk lirası taksit ödeyecek. Toplamda yapılan geri ödeme ise 206 bin 28 Türk lirası olacak.