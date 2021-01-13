2. Faz 6 Ay Ertelemeli Ziraat Bankası Halkbank ve Vakıfbank Kredi Kampanyası Duyurdu

Kamu bankaları kredi destek sistemi ile salgın döneminde ekonomik destek sağlamaya devam etmektedir. Bilindiği üzere ülkemizde ilk Korona Virüs vakası 11 Mart 2020 tarihinde teşhis edilmiştir. Vakanın görülmesinden hemen sonra eğitim öğretime ara verilmiştir. Sonrasında alınan tedbirler arasında ise;

Spor salonlarının kapatılması,

Eğlence mekanlarının kapatılması,

Kapalı yerlerde sosyal mesafe kurallarının uygulanması,

Sokağa çıkma kısıtlamaları şeklinde gitmektedir.

Önlemler sayesinde kısa süre öncesinde yüksek olan vaka sayıları kontrol altına alınmıştır. Ancak önlemlerin ekonomiyi olumlu olarak etkilediği söylenememektedir. Ekonomik sıkıntıların giderilmesi için kamu bankalarından yeni bir kredi duyurusu gelmiştir.

Kamu Bankalarından 6 Ay Ertelemeli Kredi Kampanyası

Vatandaşlar 6 ay erteleme kredi kampanyası sayesinde geri ödeme konusunda sorun yaşamadan kredilerini temin edebilmektedir. Ancak bu tür kampanyalar her bankada yer almamaktadır. Devlet destekli olarak verildiği için kamu bankaları arasında yer alan;

Ziraat Bankası,

Halkbank,

Vakıfbank üzerinden alınmaları gerekmektedir.

Kredilerinde faiz uygulanmasını istemeyenler ise tercihlerini katılım bankalarından yana kullanmalıdır. Zira bu tür bankalarda da yine devlet destekli olarak kredi olanakları sunulmaktadır. Kredi olanaklarının en iyi yönü piyasaya toplu miktarda para sunulmasıdır. Para sunumları ile birlikte durgun hale gelen iç pazarın yeniden hareketlenmesi sağlanmaya çalışılmaktadır.

6 Ay Ertelemeli Kredide Özellikler

İlk taksitlerini 6 ay erteleyebilmektedir,

Vadeler 60 aya kadar çıkarılabilmektedir,

50 bin TL’ye kadar nakit desteği alınabilmektedir,

Düşük faiz oranlarından istifade edilebilmektedir.

birbirine benzer özellikle göstermektedir. Kredilerin amaçlarının ortak olması özelliklerin de birbirine benzemesine neden olmaktadır. Bahsedilen kredileri temin edecek olan vatandaşlar;

Bankalar kamu bankası başlığı altından verilmesine karşın özelliklerde küçük değişimlere rast gelinebilmektedir. Örneğin 50 bin TL kredi için Halkbank adres olarak gösterilmektedir. Buna ek olarak kredi olanakları taleplere göre güncellenebilmektedir. Güncellemeler genel manada vatandaşların lehine yapılmaktadır. Her halükârda kredi faiz oranlarının değişmesi resmi olarak duyurulmaktadır. Çünkü bu durum kredi özelliklerinin de güncellenmesi anlamına gelmektedir.

6 Ay Ertelemeli Krediyi Kimler Alabilir?

Vatandaşların büyük bir kısmı 6 ay ertelemeli devlet kredisi temin edebilmektedir. Bu durum ekonomide istikrar sağlanması için oluşturulan şartlardan ileri gelmektedir. Zira, kamu bankaları kredi teminlerinde bireylerin taşımaları gereken şartları olabildiği kadar esnetmiş durumdadır.

18 yaşını doldurmuş olan,

T.C. vatandaşı olan,

Sigortalı olarak bir işe sahip olan,

Kredi notu çok düşük olmayan,

Farklı ve yüksek kredi borçları olmayanlar kredileri çekebilmektedir.

Kredi alımlarında bankalar haciz durumu üzerinde durmaktadır. Ne yazık ki bazı vatandaşlar alternatif bankalarla hacizli olarak işlem görmektedir. Bu durum çekile kredilerin ya da kredi kartlarının borçlarının ödenememesinden ileri gelmektedir. Kamu bankaları gerçekleştirilen araştırmalarda böyle sonuçların gelmesi halinde kredi taleplerine onay vermemektedir. Kredi onayı için bir kefil istemi de aynı durumlarda kendini gösteren sonuçlardan biridir.

6 Ay Ertelemeli Kredi Başvuru Ekranı

Kredi başvuruları gelişen bankacılık sistemleri sayesinde kısa süre içerisinde tamamlanabilmektedir. Üstelik salgın döneminde başvuruların şubelere gidilmek zorunda olmadan yapılması büyük oranda memnuniyet yaratmıştır. Kredi başvurusunda bulunmak isteyenler 6 ay ertelemeli kredi başvuru ekranına;

Mobil bankacılık sisteminden,

İnternet bankacılığından,

Telefon bankacılığından erişim sağlayabilmektedir.

Mobil bankacılık ve internet bankacılığının kullanılabilmesi için bir şifre temin edilmesi gerekecektir. Normalde şifreler şubelerden alınmaktadır. Ancak salgın kapsamında pek çok banka bu tür işlemlerinin müşteri temsilcileri tarafından gerçekleştirilebilmesine olanak tanımıştır. Şubelerin yeni mesai saatlerine sahip olması da salgınla ilgilidir.