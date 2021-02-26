2. El Otomobil Fiyatlarında Kıpırdama Başladı! Araç Satacaklar ve Alacaklar Dikkat

Geçtiğimiz yıl araç piyasalarında eşi benzeri görüşmemiş bir durum yaşanmıştı. Pandemi nedeniyle otomobillere yoğun ilgi olması ve eş zamanlı olarak dolar kurunun sert yükselmesi araç fiyatlarını resmen tavan yaptırmıştı. Üstelik kamu bankaları tarafından Cumhuriyet tarihinin en düşük faiz oranlarıyla kredi verilmesi otomotiv sektöründe patlamaya neden oldu. Birçok araç modelinde geçtiğimiz yıldan bugüne %60 fiyat artışı gözlemlendi.

Dolar kurunun ateşinin sönmesi, taşıt kredisi faiz oranlarının yükseltilmesiyle birlikte araç piyasasında da duraklama başladı. Özellikle 500 bin lira ve üzeri araçlarda neredeyse hiç satış olmazken, orta segment araçlarda gözle görülür bir şekilde talep düşüklüğü yaşandı. Yeni bir araç almayı düşünenler fiyatların iyice düşmesini beklerken, satıcılarda ellerindeki aracı ucuza satmak istemiyorlar.

Araç almayı düşünenlerin ‘ikinci el almıyorum, boykot ediyorum’ kampanyasını geçtiğimiz haftalarda gündeme getirmiştik. Birçok vatandaşımız 20 yıllık araçlara 50 bin lira ve üzeri fiyat istenmesini protesto ederek araç almayacaklarını ifade etmişlerdi. Satıcılar ise bahar ve yaz aylarında piyasaların canlanacağını umut ederek beklemeye başladı. Peki sektörün uzmanları neler söylüyor? İşte 2. El otomobil piyasasında yaşanan son dakika gelişmeleri.

2. EL ARAÇ PİYASASINDA YAŞANAN GELİŞMELER

Konuyla ilgili soruları TOBB Otomobil Meclis Üyesi yanıtladı. İkinci el araç piyasasında bariz bir duraklama olduğu doğrulandı. Yaşanan duraklamada hafta sonu sokağa çıkma yasağının da büyük etkisi olduğu belirtildi. Haziran ayında vatandaşlarımızın araç alımlarını ertelemesi örnek gösterilerek, Mart ayında kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte araç piyasalarında yeniden bir hareketlenme beklendiği ifade edildi.

İKİNCİ EL FİYATLARI YÜKSELECEK Mİ?

Vatandaşlarımızın haftalardır en çok merak ettiği ‘ikinci el araç fiyatları düşecek mi?’ sorusuna Fahrettin Batı açıklama getirdi. Meclis üyesi yaptığı açıklamada ikinci el araç fiyatlarının son 3 ay içerisinde %15-20 değer kaybederek düştüğünü ifade etti. Kısıtlamaların kaldırılması, aşı çalışmalarının devam etmesi ve bahar aylarının gelmesiyle birlikte araç piyasasında yeniden hareketlilik beklendiği ifade edildi. Mart ayında araç fiyatları için %5 fiyat artışı beklenirken, Nisan ayında kurlara bağlı olarak bir hareketlilik yaşanabilir.

ARABA ALMAK İÇİN DOĞRU ZAMAN MI?

Son dönemde dolar kurunun sert bir şekilde düşmesi, ikinci el piyasasının durma noktasına gelmesiyle birlikte binlerce vatandaşımız araç alımlarında tereddüde düşmüş durumda. Fiyatların son dönemlerde %20’ye kadar düşüş yaşaması sonucu vatandaşlarımız 2. El araç fiyatları daha da düşecek mi? Sorusunu düşünüyorlar.

Bu noktada galericiler araç almanın tam zamanı olduğunu belirtiyorlar. Dolar kurunun 7 lira seviyelerine kadar gerilemesi, kısıtlamaların yakın zaman bir içerisinde kaldırılması, aşı çalışmalarının olumlu bir şekilde ilerlemesi nedenleriyle yakın zamanda araç fiyatlarının yükselişe geçeceği düşünülmekte. Şubat sonu itibariyle araç satışlarında küçük bir kıpırdama olduğunu ifade eden galericiler, satışların Mart sonu, Nisan başı itibariyle iyice yükseleceğini ifade ediyorlar.