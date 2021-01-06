2. El Otomobil Fiyatları Yerle Bir Oldu! Devlet Müdahaleye Hazırlanıyor

2. El Otomobil fiyatları büyük şok! Otomobil fiyatları yarı yarıya düşecek. 2. El otomobil fiyatları ne kadar olacak? Devlet müdahele etmek için 2021 yılını beklemişti. Beklenen müdahele gerçekleşiyor. İşte 2. el otomobil fiyatlarında yapılacak o hamle.

2. El Otomobil Fiyatları Yerle Bir Oldu! Devlet Müdahaleye Hazırlanıyor

Covid-19 Salgını pek çok farklı sektörü yakından etkilemiştir. Otomobil alım satımı da bu bağlamda ilk sırada yerini almış olan sektörlerden biridir. Özellikle salgının ilk yaşanmaya başladığı dönemlerde;

  • Sıfır araç üretimine ara verilmiştir,
  • Ülkemizde sıfır araç girişi olmamıştır.

Sayılan nedenler yüzünden ikinci el araç piyasasında rakamlarda adeta patlama yaşanmıştır. Eskiden oldukça cüzi rakamlardan temin edilebilen araçlar bile alınamaz hal almıştır. Vatandaşlar online satış sitelerinden araçlarını değerlerinin çok üzerinde satmaya başlamıştır. Yaşanan dengesizlik pek çok tedbirin alınması ile sonuçlanmıştır.

İkinci el araç piyasasında fiyatlar kontrol altına alınmaya çalışılmasına karşın istenen sonuçlar elde edememiştir. Bu kapsamda vergiler de değerlendirildiğinde insanlar sıfır araç alımına yönelmiştir. Ancak bazı koşulların değişim göstermesi ile birlikte ivme yeniden ikinci el araçlara çevrilmiş durumdadır.

2. El Otomobil Fiyatları

Bilindiği üzere Korona Virüs Salgını kapsamında dünya çapında;

  • Sokağa çıkma yasakları,
  • Fabrika üretimlerine ara verilmesi,
  • Toplu mekanların kapatılması gibi alternatif önlemler alınmıştır.

Verilere ek olarak aşı ve ilaç çalışmalarında büyük yol kat edilmiştir. Böylelikle pek çok üretim fabrikası vardiyalı da olsa mesaiye başlamıştır. Otomobil üreticileri için de durum bu şekildedir. Piyasaya hâkim olan galericiler 2.el araç almak isteyenleri sıfır araç üretimi başladığı için uyarmaktadır. Çünkü ülkemize eskiden olduğu gibi sıfır araç girişleri başlamış durumdadır.

Piyasalarda sıfır araçların daha rahat şekilde bulunmaya başlaması otomatik olarak ikinci el araç fiyatlarını etkilemiştir. Fiyatlar gün geçtikçe düşmeye başlamıştır. Galericiler bu nedene bağlı olarak ikinci el araç almak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini söylemektedir. Çünkü piyasanın ilerleyen zamanlarda ne yönde değişeceğini kestirebilmek kolay değildir.

İkinci El Otoya Devlet Müdahalesi Gelir Mi?

İkinci el oto piyasası geçtiğimiz aylarda tavan rakamlarını görmüştür. Şimdilerde ise rakamlar giderek düşmektedir. Bu da ortaya oldukça dengesiz bir sonuç çıkarmaktadır. Ekonominin sağlam şekilde ilerlemesi adına hemen her piyasa için denge şartı bulunmaktadır. Bu neden yüzünden uzmanlar otomobil piyasasına devlet tarafından müdahale edileceğini düşünmektedir.

Resmî açıklamalarda ikinci el otomobil piyasasına devlet müdahalesi henüz bulunmamaktadır. Fakat bu durum müdahalenin gelmeyeceğine işaret etmemektedir. Hatta pek çok görüş sistemin kısa süre içerisinde düzenleneceği yönündedir. Bu sayede fiyat belirleme politikalarında asgari ve azami rakamlar öncesinden bilinebilecektir. Ayrıca alım satım yapılan yerler de daha sıkı bir şekilde denetlenebilecektir.

2. El Oto Alanlar Dikkat!

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte;

  • Otomobil,
  • Kamyonet,
  • Kamyon,
  • Otobüs hatta traktör alımları bile internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bu durum belli kolaylıklar sağlamasına karşın belli riskleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle dolandırıcılık haberlerinin artmasından sonra vatandaşların daha dikkatli şekilde davranmaları istenmektedir. İkinci el otomobil alıcılarının otomobilleri kendileri incelemeyi bırakmalıdır. Bunun yerine alanında uzmanlardan, ekspertiz raporlarından istifade edilmelidir.

İnternet satışlarına hazır hale getirilmek için bazı araçlarda oynama yapılmaktadır. Hasarı olan araçlar hasarsız olarak gösterilebilmektedir. Aynı şekilde yüksek hasarlı olan araçlar hafif hasarlı diye pazarlanmaya çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra bazı araçların kilometre ayarları ile oynanmaktadır. Sonuç olarak alıcılar her daim mağduriyet yaşamaktadır. Mağduriyet yaşanmaması için 2.el araç alımında;

  • Ekspertiz raporu,
  • Kaza sorgulamaları,
  • Sanayi incelemeleri atlanmamalıdır.

Verilen kıstaslara dikkat edilmesi internetten araç alma konusunu daha güvenilir hale getirecektir. Tabi araç alım satımlarında bilindik ve güvenilir siteleri tercih ermek de önemlidir. Siteler belli güvenceleri alıcı ve satıcılara sunmaktadır. Bu da işlemlerin sorunsuz olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.

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YORUMLAR
Mehmet aksoy
Mehmet aksoy - 1 gün Önce

Bu haber kanalı neden hep yalan haber yapmakta anlamış degılım algı operasonu tamamen

Fatih Elibol
Fatih Elibol @Mehmet aksoy - 14 saat Önce

Yuce Devletimizin Sayın Yonetıcılerı,
Pandemi sürecinden bu güne kadar araç fiyatları %100 ün uzerinde artmış. Siz vatandaş lehine bir durum olmasını istiyorsanız önce sıfır araç fiyatlarını düşürebiliyorsanız düşürün Düşürdüğünüz oranda 2. El otolara piyasa şartlarında aynen yansır. Bu haber 24 kanalını da taraflı yayın yaptığı için kınıyorum

Miran Türker
Miran Türker @Mehmet aksoy - 18 saat Önce

İkinci el arabası olanlara "arabanızı hemen elden çıkarın, satın" algısı; müşterilere de "internetten felan araç almayın, gidin sağlam tanınmış galerilerden ikinci el araç alın" algısı. Bunlar dışında bir mesaj göremedim haberde

Ahmet Cihan
Ahmet Cihan @Mehmet aksoy - 19 saat Önce

Yalan haber demek kifayet etmez. Algı yaratılmış düpedüz. Haberde devletin müdahalesi ve müdahale şeklinden birkaç cümle ile bahsedilmiş ki liberal ekonomilerde devlet, böyle bir müdahaleyi yapamaz. Bir eşyaya tavan-taban fiyat belirleyemez. Haber iki kişiyi hedef almış. Birincisi, ikinci el araba sahiplerini. Onlara alttan mesaj veriyor, 2. El arabanızı satmayı düşünen şimdiden satsın. Peki kime? İnternet üzerinden olmayan, bildik tanıdık galericilere. İkincisi: Müşterileri hedef almış onlara da internetten, güvenli olmayan yerlerden almayın, sağlam, bildik, tanıdık galerilerden alın mesajı veriyor. Haberdeki yazıların çoğu internetteki satışları hedefleyen, güvenilir araçlar kimse satılmalı veya kimden nasıl satın alınmalı hususuyla ilgili. Yani kısaca haber ikinci el araba işiyle ilgilenen galericileri beslemek üzere yapılmış, algı yaratmayı hedefleyen bir haber (!)

Adem ulufer
Adem ulufer - 1 gün Önce

Zaten devlet bu işe el atmazsa ülke araba çöplüğüne donusucek ve devlet böyle bir ilerleyişe neden göz yumuyor oda ayribir olay 50 tlye almadığımız araç bugün 170 bin TL edi bese

Yasam
Yasam @Adem ulufer - 15 saat Önce

İdi beseeee

seyfettin aksu
seyfettin aksu - 1 gün Önce

ikinci el araba çöplüğü mezarlığının edeceği deger kocaman bir çöplükten başka ederi yok

Zafer Çağlayan
Zafer Çağlayan - 1 gün Önce

İkinci el piyasası neyse odur hakkı yenmez devlet bunlara göz dikmesin boş işlerle uğraşmasın

Efk
Efk @Zafer Çağlayan - 21 saat Önce

Hocam sen galericisin galiba kusura bakma da galericilik kadar gereksiz bir meslek yok

Asd fds
Asd fds @Zafer Çağlayan - 21 saat Önce

Senin gibiler yüzünden ülke gelişmiyor. Araba fiyatları düşse fiaat Renault yerine Volvoya Audi ye binsen daha iyi olmazmi güzel abim. :)

İsimsiz
İsimsiz @Zafer Çağlayan - 21 saat Önce

Alsatçılar hemen belli ediyor kendini

Sade Vatandaş
Sade Vatandaş @Zafer Çağlayan - 1 gün Önce

Pert araçlardan çok para kazandın galiba düzeninin bozulmasını istemiyon tabi

Emre Özkaya
Emre Özkaya - 19 saat Önce

Hükümet bu sahtekar galericilere müdahale edene kadar kimsenin araç marac alacağı yok siz daha çok beklersiniz milletin kanalacak damarıyok siz nekadar fırsatçısınız

Kara
Kara - 22 saat Önce

Allahtan kokun50000 aracı iki katına satarken kimse devlet nerede diye sormadı

İsmail
İsmail - 1 gün Önce

Yazmışlarda yazmışlar
Ama attıkları başlıklarla hiç bi alakası yok
Yazıların hepsı baştan soma aynı bize okumamı ögretmaye çalışıyorsunuz sorsan bu habere kaç bin kişi okuyor diyecekler arkanizdan size nasıl dua ediyorlar bş bilseniZ yapacaksanız adam gibi haber yapın

Kağan Durgut
Kağan Durgut - 20 saat Önce

Tamamiyle yoruma dayalı ve realiteden uzak bu makalenin yazarı unutmamalıdır ki ülkemizde gerçekten vergi levhası sahibi olarak  alım satım yapan ve geçimini bu işle sağlayan binlerce işletme vardır. Özellikle bu dönemde belirli sektörleri hedef alarak tüketiciyi manipüle etmek doğru değildir. 

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