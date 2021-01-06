2. El Otomobil Fiyatları Yerle Bir Oldu! Devlet Müdahaleye Hazırlanıyor

Covid-19 Salgını pek çok farklı sektörü yakından etkilemiştir. Otomobil alım satımı da bu bağlamda ilk sırada yerini almış olan sektörlerden biridir. Özellikle salgının ilk yaşanmaya başladığı dönemlerde;

Sıfır araç üretimine ara verilmiştir,

Ülkemizde sıfır araç girişi olmamıştır.

Sayılan nedenler yüzünden ikinci el araç piyasasında rakamlarda adeta patlama yaşanmıştır. Eskiden oldukça cüzi rakamlardan temin edilebilen araçlar bile alınamaz hal almıştır. Vatandaşlar online satış sitelerinden araçlarını değerlerinin çok üzerinde satmaya başlamıştır. Yaşanan dengesizlik pek çok tedbirin alınması ile sonuçlanmıştır.

İkinci el araç piyasasında fiyatlar kontrol altına alınmaya çalışılmasına karşın istenen sonuçlar elde edememiştir. Bu kapsamda vergiler de değerlendirildiğinde insanlar sıfır araç alımına yönelmiştir. Ancak bazı koşulların değişim göstermesi ile birlikte ivme yeniden ikinci el araçlara çevrilmiş durumdadır.

2. El Otomobil Fiyatları

Bilindiği üzere Korona Virüs Salgını kapsamında dünya çapında;

Sokağa çıkma yasakları,

Fabrika üretimlerine ara verilmesi,

Toplu mekanların kapatılması gibi alternatif önlemler alınmıştır.

Verilere ek olarak aşı ve ilaç çalışmalarında büyük yol kat edilmiştir. Böylelikle pek çok üretim fabrikası vardiyalı da olsa mesaiye başlamıştır. Otomobil üreticileri için de durum bu şekildedir. Piyasaya hâkim olan galericiler 2.el araç almak isteyenleri sıfır araç üretimi başladığı için uyarmaktadır. Çünkü ülkemize eskiden olduğu gibi sıfır araç girişleri başlamış durumdadır.

İkinci El Otoya Devlet Müdahalesi Gelir Mi?

Piyasalarda sıfır araçların daha rahat şekilde bulunmaya başlaması otomatik olarak ikinci el araç fiyatlarını etkilemiştir. Fiyatlar gün geçtikçe düşmeye başlamıştır. Galericiler bu nedene bağlı olarak ikinci el araç almak isteyenlerin ellerini çabuk tutması gerektiğini söylemektedir. Çünkü piyasanın ilerleyen zamanlarda ne yönde değişeceğini kestirebilmek kolay değildir.

İkinci el oto piyasası geçtiğimiz aylarda tavan rakamlarını görmüştür. Şimdilerde ise rakamlar giderek düşmektedir. Bu da ortaya oldukça dengesiz bir sonuç çıkarmaktadır. Ekonominin sağlam şekilde ilerlemesi adına hemen her piyasa için denge şartı bulunmaktadır. Bu neden yüzünden uzmanlar otomobil piyasasına devlet tarafından müdahale edileceğini düşünmektedir.

Resmî açıklamalarda ikinci el otomobil piyasasına devlet müdahalesi henüz bulunmamaktadır. Fakat bu durum müdahalenin gelmeyeceğine işaret etmemektedir. Hatta pek çok görüş sistemin kısa süre içerisinde düzenleneceği yönündedir. Bu sayede fiyat belirleme politikalarında asgari ve azami rakamlar öncesinden bilinebilecektir. Ayrıca alım satım yapılan yerler de daha sıkı bir şekilde denetlenebilecektir.

2. El Oto Alanlar Dikkat!

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte;

Otomobil,

Kamyonet,

Kamyon,

Otobüs hatta traktör alımları bile internet üzerinden gerçekleştirilmektedir.

Bu durum belli kolaylıklar sağlamasına karşın belli riskleri de beraberinde getirmektedir. Özellikle dolandırıcılık haberlerinin artmasından sonra vatandaşların daha dikkatli şekilde davranmaları istenmektedir. İkinci el otomobil alıcılarının otomobilleri kendileri incelemeyi bırakmalıdır. Bunun yerine alanında uzmanlardan, ekspertiz raporlarından istifade edilmelidir.

İnternet satışlarına hazır hale getirilmek için bazı araçlarda oynama yapılmaktadır. Hasarı olan araçlar hasarsız olarak gösterilebilmektedir. Aynı şekilde yüksek hasarlı olan araçlar hafif hasarlı diye pazarlanmaya çalışılmaktadır. Bunun yanı sıra bazı araçların kilometre ayarları ile oynanmaktadır. Sonuç olarak alıcılar her daim mağduriyet yaşamaktadır. Mağduriyet yaşanmaması için 2.el araç alımında;

Ekspertiz raporu,

Kaza sorgulamaları,

Sanayi incelemeleri atlanmamalıdır.

Verilen kıstaslara dikkat edilmesi internetten araç alma konusunu daha güvenilir hale getirecektir. Tabi araç alım satımlarında bilindik ve güvenilir siteleri tercih ermek de önemlidir. Siteler belli güvenceleri alıcı ve satıcılara sunmaktadır. Bu da işlemlerin sorunsuz olarak tamamlanmasını sağlamaktadır.