2. El Otomobil Fiyatları vatandaş ayaklandı! Araç almıyoruz kampanyası satmayanı pişman edecek!

2. El otomobil fiyatları düşmeye başlamıştı. Vatandaşlar yine de bu fiyatlara araç almayacakları için kampanya başlattı! Araç almıyoruz kampanyası kısa sürede ses getirdi! Tüm vatandaşlar bir olarak yarınadan itibaren araç almayacaklarını dile getiriyor. İşte sizler için 2. el otomobil piyasasında bu kampanya haricinde yaşananlar!

Korona Virüs yüzünden yaşanan salgın sadece sağlık alanında etkilerini göstermemektedir. Bu bağlamda dünya ekonomisi genel bir çöküş hali yaşamaktadır. Otomotiv sektörü belki de salgından etkilenen en önemli sektörlerden biri haline gelmiştir. İlk dönemlerde araç üretim fabrikalarının kapatılmasından sonra;

Sıfır araç temini zorlaşmış,

İkinci el araç piyasası hareketlenmiş,

İkinci el araçlarda fiyatlar tavan yapmıştır.

Piyasada ikinci el araçların fiyatlarının yükselmesi belli sorunlara neden olmuştur. Ancak zaman içerisinde normalleşme adımlarının atılması ve fabrikaların üretime yeniden başlaması ile rakamlar aşağı çekilmeye başlanmıştır. Özellikle ülkemizde ikinci el araçların rakamları düşmeye devam etmektedir.

2. EL Otomobillerin Fiyatları Düşmeye Devam Ediyor

2.el otomobil fiyatlarında meydana gelen azalma piyasaya yeniden sıfır araç girişi yapıldığını göstermektedir. Kısa süre öncesinde kadar sıfır araçlarla yaraşan ikinci el fiyatları bu sayede normal seyrine dönmeye başlamıştır.

Uzmanlar beklenen düşüşü aslında uzun zaman öncesinden haber vermiştir. Bu neden yüzünden araç alıp satacak olanların piyasaları yakından takip etmeleri önerilmektedir. Rakamlarda başlayan düşüş halen devam etmektedir. Ancak bu düşüşün ortalama seyrin altına inmesi söz konusu değildir. yine uzmanlar bu gibi olası durumların gerçekleşmesi halinde devlet müdahalesi gelebileceğinden bahsetmektedir. Ancak konu hakkında henüz resmi bir adım atılmış değildir.

Araçlarını Satmayanlar Pişman!

2.el araç pazarlarından,

Mobil uygulamalardan,

İnternet sitelerinden,

Gazete ilanlarından satışa çıkarılmıştır.

Salgın kapsamında

Rakamlar yüksek olmasına karşın belli oranda alım satım işlemi gerçekleştiğinden bahsetmek mümkündür. Ancak özellikle bazı satıcılar araç satışlarını erteleme yoluna gitmiştir. Bu durumun nedeni belli kesimlerde oluşan rakamların daha da yükselecek olduğuna yönelik beklentilerdir.

Piyasaların normal seyrine girmesi ile birlikte ikinci el araçlar için geçerli olan rakamlar ciddi bir düşüş yaşamıştır. İkinci el otomobil fiyatlarının düşmesi en çok satıcıları etkilemiştir. Çünkü araçlarını satışa sunmayanlar ciddi zararlar yaşamıştır. Bu da satıcıların pişmanlık yaşamasına neden olmuştur. Rakamların düşmeye devam ettiği hesaba katılırsa halen satış için geç değildir.

Uzmanlardan Uyarı Geldi

Otomotiv sektörü hakkında araştırma ve tahminler yapan pek çok uzman bulunmaktadır. Bu çerçevede uzmanlar özellikle alıcı olma niyetindeki vatandaşları uyarmaktadır. 2.el otomobil almak için tam zamanı diyen uzmanlar böylelikle dolaylı olarak;

Piyasa rakamlarının iyi olduğu,

İlerleyen zamanlarda rakamların yeniden çıkabileceğini vurgulamaktadır.

Sayılan nedenler araç alıcılarının acele etmesine neden olmaktadır. Rakamlar çok yüksek olduğu için alımlardan uzak kalanlar düşüşle birlikte piyasaları canlandırmıştır. Canlanan piyasalarla birlikte iç pazarda istenen hareketliliğin bir kısmı temin edilmiştir. Zira otomotiv sektörü son zamanlarda yaşamadığı kadar hareketli zamanlar yaşamaktadır. Yine de 2.el araç alımlarında dikkat edilmesi gerekli olan hususlar olduğu unutulmamalıdır.

2. El Otomobil Alımlarında Dikkat

Uzmanlar 2.el araç nasıl alınır ya da alımlarda nelere dikkat edilmelidir konularında da uyarılarda bulunmaktadır. Online olarak da gerçekleştirilen uyarılar kapsamında öncelik güvendedir. Bireyler güven konusunda istenen sonuçları vermeyen yerlerden uzak kalmalıdır. Bu durum internet siteleri için de galeriler için de geçerlidir. Güvenden sonra araç alım işlemleri esnasında;

Aracın kilometre durumu,

Mekanik aksamı,

Fiziki durumu,

Hasar bilgilerinin resmi olarak sorgulanması,

Lastiklerinin kontrolünün yapılması gibi adımlar asla atlanmamalıdır.

Ne yazık ki ülkemizde araçlarını olduğundan daha iyi göstermek isteyen satıcılar bulunmaktadır. bu da alıcıların kontrolsüz adımları yüzünden mağdur kalmalarına neden olmaktadır. Örneğin satıcıya güvenerek pek çok vatandaş ekspertiz olmadan araçları almaktadır. Ekspertiz raporu olmadan araç alımı yapılması tavsiye edilmemektedir.