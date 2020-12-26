17000 TL 36 ay vade ile kredi veren bankalar yeni kredi kampanyalarını duyurdu!

17 bin TL ihtiyaç kredisi onay almak isteyen kişilerin kredi notu en az 1100 ve üzerinde olması gerekiyor. Özellikle vereceğimiz bankalar üzerinden kredi kullanacak olan kişi çalışıyor ise en az 3 aylık sigortasının da olması şarttır. Emekli olanlar ise emekli maaşlarını bankalara taşıması durumunda 17000 TL ve üzerinde de kredi kullanabilirler. Aldığınız tüm krediler de her bankanın kendi kredi faiz oranları ayrı olacaktır. Ayrıca kredi notunuza göre de bankalar faiz oranı uygular. Şimdi sizlere bu bankalardan nasıl kredi başvurusu yapabilirsiniz bu konu hakkında bilgiler verelim.

ING Bank 17000 TL 36 ay vade ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

ING Bank üzerinden kredi başvurusu yapmak istiyorsanız size en yakın banka şubesine gitmeniz gerekmektedir. Ayrıca internet sitesine girerek bu bankadan kredi başvurusu da yapabilirsiniz. Banka şubelerine giderken sadece kimliğiniz ile birlikte giderek işlem yapmanız mümkündür. Kredi başvurusu yaptıktan sonra onay alırsanız da gişelerden 5 dakika içerisinde paranızı kullanacaksınız. ING Bank 17000 TL kredi başvurusu yapacak olan kişiler kendi kredi notuna göre de faiz oranından yararlanır. Kredi notunuz yüksek ise bankalardan yüksek faizlerden yararlanırsınız.

Garanti Bankası 17 bin TL 36 ay vade ile kredi başvurusu nasıl yapılır?

QNB Finansbank 17 bin TL 36 ay vade ile ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden de 17000 TL'ye kadar kredi başvurusunda hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Banka 36 ay vadeye kadar verdiği bu kredilerde ilk taksit ödemeniz de 3 ay erteleme yapıyor. Kredi başvurusu mobil uygulama üzerinden internet bankacılığı üzerinden ve internet sitesi üzerinden de banka şubelerine gitmeden yapılmaktadır. 3 ay sigortanızın olması durumunda banka sizlere sadece kimliğiniz ile birlikte kredi kullandıracaktır.

QNB Finansbank üzerinden de 17000 TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurunuzu hızlı bir şekilde yapabiliyorsunuz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler banka şartlarına uygun olmaları durumunda bir mesaj atıp ne kadar onay aldıklarını görebilirler. Kimlik numaranızı 5030 numarasına mesaj atarak işlem yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olanlar onay alırsa en yakın banka şubesine giderek bu krediyi kullanabilmektedirler. Ayrıca bu bankada internet bankacılığı kullanan kişilerde 17000 TL kredilerini İlk 3 ay taksitlerini erteleme yapma kaydıyla internet bankacılığı üzerinden de kullanabiliyor. İnternet bankacılığı üzerinden kullanacağınız kredilerde masrafsız olarak ve daha düşük faiz oranları ile birlikte işlem yapacaksınız. Bu krediler de en fazla 36 aya kadar verilmektedir.