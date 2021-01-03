15 Bin TL Faizsiz Kredi Veriliyor! Krediye Kimler Başvurabilir, Başvuru Şartları Neler?

Salgın nedeniyle giderek derinleşen ekonomik olumsuzluklar sırasında, yeni işyeri açmak isteyenlere verilen destekler ise kesilmeden devam ediyor. Bu kapsamda genç girişimcilere sağlanan faizsiz kredi miktarı, 15 Bin liraya kadar çıkabiliyor. Herkesin kendi işini kurarak, istihdam yaratabilmesini amaçlayan bu teşvikler, iş kurmak isteyenlerin uzmanı olduğu alanlar, mesleki yeterliliğe sahip oldukları alanları kapsıyor. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sunulan bu kredi avantajından, yararlanmak isteyenlerin belirli şartları da taşıması gerekiyor. Yapılan başvurular incelenerek, başvuru sahiplerinin koşulları sağlayıp sağlamadıkları kontrol ediliyor.

Devlet Destekleri Sürüyor

Devlet tarafından iş kurmak isteyen ev hanımları, genç girişimciler gibi gruplara sağlanan teşvikler ve yardımlar, iş yerlerinin açıldıktan sonra belirli bir aşamaya ulaşmasına kadar sürebiliyor. Bu süreç içerisinde sağlanan destekler, farklı niteliklerde ve şekillerde olabiliyor. Yine bu süreç içerisinde bilerce liralık destek ve hibeler sağlanabiliyor.

15 Bin TL Üst Limitli Faizsiz Kredi Desteği

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’ na bağlı olan Sosyal yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları aracılığıyla sunulan bu kredi, 0 faizle veriliyor. Krediyi kullanmak isteyen kişilerin, uzmanlaştıkları ya da mesleki yeterliliklerini kanıtladıkları alanlarda kuracakları işyerleri için aldıkları destek olarak veriliyor., geri ödemesi sadece anapara ödemesi olarak yapılıyor.

Kredinin geri ödemesi ilk 12 ay geriş ödemesiz 48 ay ya da 60 ay vade şeklinde gerçekleştirilebiliyor. İl ve ilçelerde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarının, bütçeleri bu kredinin verilmesinde önemli rol oynuyor. Dolayısıyla herhangi bir ilçede, yeterli bütçe yoksa krediyi sağlayamıyor. Bu türlü bir durumda, ilçe yerine İl Sosyal yardımlaşma ve dayaşanışma vakıflarına başvurulabiliyor.

28 Bin TL Vergi Prim Desteği

20 Yaşını doldurmamış olan ve yeni işyeri açan kişilerin, Gelir Vergisi ve sigorta primlerinin ödemesi için sağlanan bu destek, toplamda 28 Bin liraya ulaşan bir meblağ oluşturuyor.