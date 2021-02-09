14 bin TL 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli kredi!

14.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır? 14 bin TL ihtiyaç kredisi başvurusu için şartlar nelerdir? Sizlere yazımızda ihtiyaç kredisi başvurusu yapabileceğiniz 14 bin TL kredi veren bankalar ve bu bankaların hızlı bir şekilde onay verme servisleri hakkında bilgiler vereceğiz.

14.000 TL kredi kullanmak istiyorsanız bazı şartlara uygun olmanız gerekiyor. Kredi notunun yüksek olması bankalardaki ödemelerinizde sıkıntı olmaması gerekli. İcralık ve avukatlık bir durumunuz banka ile alakalı ise maalesef kredi onayı alamazsınız bu tarz müşterilerin kredi onayı alamayacağını söylemek isteriz. Çünkü kara listede olduğunuz için kredi verilmez. 14.000 TL ihtiyaç kredisi kullandığınız zaman banka sizlere en fazla 36 ay vade yapacaktır. İlk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapacağınız bu kredileri kullanmak istiyorsanız vereceğimiz bankalardan bir tanesini seçerek kredi başvurusu yapabilirsiniz.

QNB Finansbank 14.000 TL hızlı kredi başvurusu

Kredi başvurusu yapacak olan kişiler SMS ile hızlı bir şekilde kredi onayı almak istiyorsa Finansbank üzerinden kredi başvurusu yapabilmektedir. TC kimlik numaranızı 5030'a mesaj atarak hızlı bir şekilde kredi başvurusunda bulunabilirsiniz. QNB Finansbank kredi başvurusu onay aldıktan sonra 14.000 TL kredi size en yakın banka şubesinden kullanabilirsiniz. Kredi sonucu uygun olan müşteriler kredilerini banka şubeleri haricinde internet bankacılığı üzerinden de kullanabiliyorlar. İnternet bankacılığına giriş yaptıktan sonra QNB Finansbank mobil uygulaması ile birlikte kredinizi onay alıp hemen hesaba atabilirsiniz. 14 bin TL'ye kadar alacağınız bu krediler de 36 ay vade ilk taksit ödemesinde de 3 ay erteleme yapabiliyorsunuz.

Garanti Bankası 14.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Fibabanka 14.000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu

Garanti Bankası üzerinden de 14.000 tl ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapılmaktadır. Kredi başvurusu için banka şubesine gidebilir veya bankanın internet sitesi üzerinden online kredi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler şartlara uygun olmaları durumunda Garanti Bankası üzerinden düşük faiz oranları ile kredi kullanabilirler. Kredi kullanacak olan kişiler ayrıca çalışıyor olması durumunda en az 3 aylık sigortalarının yatması gerekiyor. Aksi durumda Garanti Bankası müşterilerine kredi vermez. Emekli olan kişilerde emekli maaşlarını bu bankaya taşıyarak daha yüksek limitlerde kredi kullanabilirler.

Fibabanka üzerinden de 14.000 tl ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabilirsiniz. Kredi başvurusu yaptığın zaman banka sizlere hızlı bir şekilde kredi onayı verir. Kredi başvurusu SMS ile yapabilirsiniz. SMS ile kredi başvurusu yapmak istiyorsanız cep telefonunuza mesaj atmanız gerekiyor TC kimlik numaranızı 3422 numarasına göndererek kredi başvurusunda bulunabilirsiniz.

5 dakika içerisinde gelecek kredi sonucu ile birlikte onaylanan kredinizi de hemen aynı gün içinde kullanmanız mümkün. Fibabanka resmi internet sitesine girerek buradaki kredi başvuru formunu doldurarak da kredi başvurusunda bulunabiliyorsunuz. 36 ay vade ve 3 ay ertelemeli kredileri fibabanka şubelerinden kullanabilirsiniz. Banka 10.000 TL'ye kadar kredi notu düşük olan kişilere de kredi veriyor. Eğer bir kefiliniz varsa şubelere giderek 10.000 TL'ye kadar kredi kullanabilirsiniz.