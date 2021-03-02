12 Milyar Dolarlık Yeni Destek Paketi Açıklandı! Başkan Müjdeyi Verdi

Giderek daha çok kişiye ve işletmeye yayılan dijitalleşme dalgası, hayatımızı olumlu anlamda değiştirdi. Salgınla mücadele ve kısıtlama kararlarının olduğu bu aylarda, online olarak satış yaparak gelir elde etti ve iş verimliliğinde gözle görülür bir artış yaşandı. Ancak pek çok işletmenin ve tüketicinin ilk kez e-ticaret denediği pandemi sürecinde, dijital araçlar ve yetenek açısından Türkiye’nin yetersiz kaldığı görüldü.

YENİ DESTEK PAKETİ

Google Yükselen Pazarlar Başkan Yardımcısı Meir Brand, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklama ile birlikte Türkiye'deki işletmelerin daha dayanıklı ve güçlü hale gelmesi amacıyla KOBİ'lere ve esnaflara 12 milyon dolarlık finansman desteği sunacağını duyurdu.

KOBİ’lere “Dijital Dönüşüm Fark Yaratan Esnaflar” adındaki program, TESK işbirliği, Ticaret Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi desteğiyle Google tarafından hazırlandı. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’ın da katıldığı çevrimiçi toplantıda Google Yükselen Pazar Başkan Yardımcısı olan Meir Brand, içinde bulunduğumuz pandemi sürecinde internetin ve teknolojinin hayati bir önemi olduğunu belirtti. Son 5 ayda tüm dünyada ve Türkiye’de de teknoloji kullanımı sayesinde 5 yıllık bir ilerleme kaydedildiğini dile getiren Brand, tüm perakende içinde online perakendeciliğin payının bu süreçte yüzde 5’ten yüzde 10’a yükseldiğini açıkladı. Yeni dijital beceriler kazanacak olan 1.5 milyon işletmenin işlerini dijitale taşıyacaklarını tahmin ettiklerini söyledi. Dijital becerilerin ve ortaklıkların gelişmesi sayesinde ekonomik toparlanmanın hızlanacağını ifade ederek Türkiye’deki işletmelerin daha dayanıklı ve güçlü hale gelmesi için 12 milyon dolarlık fırsat paketi sunacaklarını duyurdu. 360 derecelik bir program sunduklarını ve uzun vadeli bir ortaklık kurarak dijitalleşmeyi mümkün kılmayı hedeflediklerini belirten Brand, Türkiye için çeşitli yatırımlar yapmaya devam edeceklerini de söyledi.

TESK GENEL BAŞKANINDAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken tarafından yapılan açıklamada pandemi sürecinde esnaf ve sanatkarlarımızın pek çok zorluk yaşadığı ve işlerinin neredeyse durma noktasına geldiği ele alındı. Bu süreçte dijital sistemleri kullanan esnafların ise diğer esnaflara oranla büyük avantaj sahibi olduğunu belirten Palandöken, söz konusu esnafların ekonomik açıdan iyi bir hale geldiğini söyledi. Tüm esnaflarımızın ekonomik olarak güçlü durmasını sağlayacak olan dijital pazarlama eğitimine kafe ve restoran işletmecisi olan esnafların katılacağını açıkladı. Bu eğitimde, esnafa teknolojinin günümüzün ihtiyaçlarına uygun olarak kullanılması ve bu becerilerinin geliştirilmesine yönelik bilgiler verileceği kamuoyuna duyuruldu. Böylece, esnaflar koronavirüs salgını nedeniyle her yerin kapalı olduğu bugünlerde çevrimiçi satış yaparak maddi olarak iyileşecek.

KORONAVİRÜS DESTEK PAKETİ

Google Türkiye Ülke Direktörü Mehmet Keteloğlu, yaptığı açıklamada Google’ın 2006 yılından beri Türkiye’nin dijital dönüşümüne çok yönlü katkılar sağladığını belirtti. Milli gelirin içinde, Google’ın Türkiye’de desteklediği dijital ekonominin payının yüzde 4’e ulaştığını söyleyen Keteloğlu, bu sayının nominal bazda 150 milyar lira olduğunu ifade etti. 2023 yılında bu payın milli gelirin yüzde 4,7’sine yükseleceğini tahmin ettiklerini ve Google’ın Türkiye’ye olan inancının çok büyük olduğu vurguladı.

KOBİ’LERE MÜJDE

Keteloğlu, sözlerine pandemide ve sonrasında da dijital destek vermeye devam edeceklerinin altını çizdi. Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiden en çok etkilenen meslek gruplarından biri olan esnaflara ve kamu kurumlarına ilişkin 4 ana bileşenden oluşan ve 12 milyon dolar civarında bir pandemi destek paketi oluşturduklarını açıkladı. Dijital Dönüşümde Fark Yaratan Esnaflar Programı adı altında hazırlanan bu bağışın detayları verildi. Dijital eğitim ve araçların sunulacağı Dijital Türkiye platformunun yanı sıra KOBİ’lere özel kredi desteği ve reklam hibesi sağlayacaklarını söylemeleri ile vatandaşlar rahat bir nefes aldı.

GOOGLE 500 BİN DOLAR BAĞIŞ YAPTI

Google tarafından pandemi sürecinden olumsuz etkilenen çalışan ve işyeri sahiplerinin dijital beceriler edinmesini sağlamak amacıyla 500 bin dolar bağış yapıldığını açıklayan TESK, bu bağış sayesinde vatandaşların afet, salgın gibi beklenmedik durumlarda daha güçlü ve dirençli olunmasının hedeflendiğini belirtti. Bunun yanı sıra, kamu kuruluşlarına, orta ve küçük işletmelere toplum sağlığını etkileyen salgınla ilgili gerekli bilgilerin yayılması ve işletmelerin desteklenmesi için 8,5 milyon dolar reklam bağışı yaptıklarını açıkladı.

Güncelleme Tarihi: 02 Mart 2021, 22:16