113 TL Taksitle 5000 TL ihtiyaç Kredisi Ziraat Bankasında

Ziraat Bankası kredileri her sene milyonlarca insan tarafından talep edilmektedir. Bankanın kredi olanakları geniş olmasına karşın en çok talep gören krediler;

İhtiyaç kredisi,

Konut kredisi,

Taşıt kredisi başlıkları altında yoğunlaşmaktadır.

Hem bu neden yüzünden hem de salgının kötü etkilerinin çok hissedilmemesi için Ziraat Bankası’ndan yeni haberler gelmiştir. Banka, taksit oranı da faiz oranı da düşük olan yeni bir ihtiyaç kredisi tasarlamıştır. Gerekli olan şartları sağlayan her Türk vatandaşı krediden istifade edebilecektir.

Ziraat Bankasından Kredi Atağı!

Salgın kapsamında acil nakit ihtiyacı olanların sayısında bir artış gözlemlenmiştir. Bu durumda temek neden olarak insanların işsiz kalmaları gösterilmektedir. Zira;

Sokağa çıkma kısıtlamaları,

İşyerlerinin faaliyetlerine ara vermesi,

Vardiyalı çalışmaya geçilmesi yüzünden maaş alımlarında sıkıntı yaşanmıştır.

Maaşlarını düzenli olarak alamayanlar bireysel ihtiyaç kredisi olanaklarını araştırmaya başlamıştır. Ziraat Bankası bu kapsamda yeni duyurular gerçekleştirmiştir. Bankadan gelen resmi haberler 5.000 TL ihtiyaç kredisinin 30 ay vade üzerinden temin edilebileceğini göstermektedir. Ancak bankadan kredi temin etmek isteyenlerin belli şartlara uymaları gerekmektedir. Açıklanacak olan şartlarda ek olarak başvuru koşullarının yerine getirilmesi istenmektedir.

Ziraat Bankası 30 Ay Vadeden Kredi Veriyor!

Çekilecek miktarın 5.000 TL altında olması,

30 ay vadeden oluşması,

Bireysel olarak başvuruların yapılması gibi maddelerden oluşmaktadır.

nde 5.000 TL taleplerinde geçerli kampanya sunumunu gerçekleştirmektedir. Daha yüksek miktar ihtiyacı olanlar da bankadan istifade edebilmektedir. Ancak bireysel müşteri temsilcileri bunun için farklı kredi başlıklarının kullanılmasını istemektedir. Kredi kapsamında verilen bilgiler;

Kredinin özellikle salgın döneminde küçük çaplı ihtiyaçları gidermesi beklenmektedir. Ertelenen ihtiyaçların kredi üzerinden giderilmesi farklı artılar da oluşturmaktadır. Zira insanlar alışveriş ve ödeme yapamadıkları için iç Pazar oldukça sakin günler geçirmektedir. Ziraat Bankası ve diğer bankaların avantajlı kredi olanakları iç pazarı da canlandıracaktır. Bankalar, piyasa hedeflerine erişim sağlayabilmek için kredi şartlarını olabildiği kadar esnek tutmaya çalışmaktadır.

İsteyenler Kredisini 6 Ay Erteleyebilecek!

Vatandaşların Ziraat Bankası 5.000 TL Bireysel İhtiyaç Kredisi kapsamında farklı artılar elde etmeleri de mümkündür. Zira kredi sadece 113 TL’den oluşan 30 ay vadesi ile avantaj sağlamamaktadır. Krediyi çekenler ilk taksitlerini anında ödemek gibi bir zorunlulukla da uğraşmamaktadır. Bu durumun ana nedeni erteleme sistemi üzerinden açıklanmaktadır.

Normal şartlarda çekilen krediler sonraki ayda ödenmeye başlanmaktadır. Bazı özel kredilerde üç aya kadar erteleme imkânı sunulabilmektedir. Tabi bu ya da buna benzer imkanlar için ilk olarak kredi miktarlarının yüksek olması beklenmektedir. Az miktarlı ihtiyaç kredilerinde erteleme pek görülmemektedir. Ziraat Bankası, 5.000 TL ve altında rakamlardan oluşan kredisi için ertelemeyi mümkün kılmıştır. Üstelik erteleme için verilen ay sayısı 3 değil 6’dır.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bireylerin Ziraat Bankası kredi başvurusu yapabilmek için bir yöntem üzerinde yoğunlaşmaları gereksizdir. Bazı krediler herkese verilmediği için özellikle şubeye gitmek zaman kaybı oluşturabilmektedir. Bundan ötürü banka, kredilerin ön başvurularında;

İnternet bankacılığı,

Mobil bankacılık,

Telefon bankacılığı gibi olanakları kullanılabilir hale getirmiştir.

Krediler için yetkin olup olunmadığı bu şekilde anlaşılabilmektedir. Fakat bahsedilen 5.000 TL altındaki kredi için şubeye gitmek daha doğru bir karardır. Öncelikle bu kredinin şartları diğerleri gibi ağır değildir. Böylelikle düzenli gelir sahibi, 18 yaşından büyü hemen her T.C. vatandaşı kullanabilmektedir. Yine miktar az olduğundan ötürü nakdi anında elde etmek de olasıdır. Sayılan nedenler başvuruların şubeden yapılması için yeterlidir.