113 TL Taksitle 5000 TL ihtiyaç Kredisi Ziraat Bankasında

Ziraat Bankası yeni kredi kampanyasını başlattı! Ziraat Bankası 5000 TL taksitle yeni ihtiyaç kredisi duyurusu yayınlanı! İhtiyaç sahiplerine ödenecek 5000 TL kredi için aylık 113 TL taksit veriliyor. İşte Ziraat Bankası yeni ihtiyaç kredisi detayları! Ziraat Bankası kredi kampanyası başlattı!

113 TL Taksitle 5000 TL ihtiyaç Kredisi Ziraat Bankasında

Ziraat Bankası kredileri her sene milyonlarca insan tarafından talep edilmektedir. Bankanın kredi olanakları geniş olmasına karşın en çok talep gören krediler;

  • İhtiyaç kredisi,
  • Konut kredisi,
  • Taşıt kredisi başlıkları altında yoğunlaşmaktadır.

Hem bu neden yüzünden hem de salgının kötü etkilerinin çok hissedilmemesi için Ziraat Bankası’ndan yeni haberler gelmiştir. Banka, taksit oranı da faiz oranı da düşük olan yeni bir ihtiyaç kredisi tasarlamıştır. Gerekli olan şartları sağlayan her Türk vatandaşı krediden istifade edebilecektir.

Ziraat Bankasından Kredi Atağı!

Salgın kapsamında acil nakit ihtiyacı olanların sayısında bir artış gözlemlenmiştir. Bu durumda temek neden olarak insanların işsiz kalmaları gösterilmektedir. Zira;

  • Sokağa çıkma kısıtlamaları,
  • İşyerlerinin faaliyetlerine ara vermesi,
  • Vardiyalı çalışmaya geçilmesi yüzünden maaş alımlarında sıkıntı yaşanmıştır.

Maaşlarını düzenli olarak alamayanlar bireysel ihtiyaç kredisi olanaklarını araştırmaya başlamıştır. Ziraat Bankası bu kapsamda yeni duyurular gerçekleştirmiştir. Bankadan gelen resmi haberler 5.000 TL ihtiyaç kredisinin 30 ay vade üzerinden temin edilebileceğini göstermektedir. Ancak bankadan kredi temin etmek isteyenlerin belli şartlara uymaları gerekmektedir. Açıklanacak olan şartlarda ek olarak başvuru koşullarının yerine getirilmesi istenmektedir.

Ziraat Bankası 30 Ay Vadeden Kredi Veriyor!

Ziraat Bankası bireysel ihtiyaç kredisinde 5.000 TL taleplerinde geçerli kampanya sunumunu gerçekleştirmektedir. Daha yüksek miktar ihtiyacı olanlar da bankadan istifade edebilmektedir. Ancak bireysel müşteri temsilcileri bunun için farklı kredi başlıklarının kullanılmasını istemektedir. Kredi kapsamında verilen bilgiler;

  • Çekilecek miktarın 5.000 TL altında olması,
  • 30 ay vadeden oluşması,
  • Bireysel olarak başvuruların yapılması gibi maddelerden oluşmaktadır.

Kredinin özellikle salgın döneminde küçük çaplı ihtiyaçları gidermesi beklenmektedir. Ertelenen ihtiyaçların kredi üzerinden giderilmesi farklı artılar da oluşturmaktadır. Zira insanlar alışveriş ve ödeme yapamadıkları için iç Pazar oldukça sakin günler geçirmektedir. Ziraat Bankası ve diğer bankaların avantajlı kredi olanakları iç pazarı da canlandıracaktır. Bankalar, piyasa hedeflerine erişim sağlayabilmek için kredi şartlarını olabildiği kadar esnek tutmaya çalışmaktadır.

İsteyenler Kredisini 6 Ay Erteleyebilecek!

Vatandaşların Ziraat Bankası 5.000 TL Bireysel İhtiyaç Kredisi kapsamında farklı artılar elde etmeleri de mümkündür. Zira kredi sadece 113 TL’den oluşan 30 ay vadesi ile avantaj sağlamamaktadır. Krediyi çekenler ilk taksitlerini anında ödemek gibi bir zorunlulukla da uğraşmamaktadır. Bu durumun ana nedeni erteleme sistemi üzerinden açıklanmaktadır.

Normal şartlarda çekilen krediler sonraki ayda ödenmeye başlanmaktadır. Bazı özel kredilerde üç aya kadar erteleme imkânı sunulabilmektedir. Tabi bu ya da buna benzer imkanlar için ilk olarak kredi miktarlarının yüksek olması beklenmektedir. Az miktarlı ihtiyaç kredilerinde erteleme pek görülmemektedir. Ziraat Bankası, 5.000 TL ve altında rakamlardan oluşan kredisi için ertelemeyi mümkün kılmıştır. Üstelik erteleme için verilen ay sayısı 3 değil 6’dır.

Ziraat Bankası Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Bireylerin Ziraat Bankası kredi başvurusu yapabilmek için bir yöntem üzerinde yoğunlaşmaları gereksizdir. Bazı krediler herkese verilmediği için özellikle şubeye gitmek zaman kaybı oluşturabilmektedir. Bundan ötürü banka, kredilerin ön başvurularında;

  • İnternet bankacılığı,
  • Mobil bankacılık,
  • Telefon bankacılığı gibi olanakları kullanılabilir hale getirmiştir.

Krediler için yetkin olup olunmadığı bu şekilde anlaşılabilmektedir. Fakat bahsedilen 5.000 TL altındaki kredi için şubeye gitmek daha doğru bir karardır. Öncelikle bu kredinin şartları diğerleri gibi ağır değildir. Böylelikle düzenli gelir sahibi, 18 yaşından büyü hemen her T.C. vatandaşı kullanabilmektedir. Yine miktar az olduğundan ötürü nakdi anında elde etmek de olasıdır. Sayılan nedenler başvuruların şubeden yapılması için yeterlidir.

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Ademoğlu
Ademoğlu - 1 gün Önce

Kredi tutarı 5.000, taksit tutarı 113 vade 30 ay 113x30 =3.390 kafam karıştı 5.000 alıp geriye 3.390 mı ödicez...?

Yeterceylanaçanlaroğlu
Yeterceylanaçanlaroğlu - 1 gün Önce

Evimin ihtiyacı var

Seferuzan
Seferuzan - 1 gün Önce

10bin

Bayram yildiz
Bayram yildiz - 1 gün Önce

İnsanlarla dalgamı geçiyorsunuz eksik kısmını haber yapmak için sizmi tamamliyorsunuz 30ay 3300 eder kalan ne olacak milletle dalga geçmeyin doğru haber yapin

Muhammer
Muhammer - 1 gün Önce

Düzgün haber yapın bu ne lan dalga geçer gibi

Stuz
Stuz - 22 saat Önce

113 tı 0,49 dan 3.000 tl nin taksidi idi sizin söylediğiniz ana parayı bile karşılamıyor bir terslik var

Süleyman
Süleyman - 1 gün Önce

Salla baba salla, az sayıda kişiye verip milletin gözünü boyamak için iyi taktik

Umut varlık
Umut varlık - 22 saat Önce

Eşimin çalıştığı yer kapatıldı evimin ihtiyacı var

DAHA FAZLA YORUM GÖSTER
SIRADAKİ HABER
3000 TL Temel İhtiyaç Kredisi Alamayanlara 2021...
3000 TL Temel İhtiyaç Kredisi Alamayanlara 2021...
  1. EKONOMİ