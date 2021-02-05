1037 TL Paraya İhtiyacı Olanlara Nakit Verilecek

Geçtiğimiz yıldan itibaren ülkemizde de görülmeye başlanan korona virüs salgını sebebi ile birçok iş yeri küçülmeye giderken birçoğu da korona virüs tedbirleri kapsamında kapatılmıştı. Kapatılan veya küçülmeye giden iş yeri çalışanlarının gelirlerinde ise önemli derecede azalma meydana geldiği için ekonomik sıkıntılar meydana geldi. Tamda bu konuda devlet desteği ile çeşitli sivil toplum örgütleri ve bankalar vatandaşlara uygun faizli kredi imkânı veya nakit para desteği sunmaya başladı.

Gelir seviyesinde önemli derecede düşüş yaşayan vatandaşlara Vakıflar Genel Müdürlüğü nakit para desteğinde bulunacağını açıkladı. İhtiyaç sahibi olan ailelere bu kapsamda 2021 yılı için belirlenen 1037,97 TL muhtaç aylığı verilecek. Belirli şartları yerine getirmiş olan kişiler koşulsuz şartsız bu yardımdan faydalanabilecekler. Bunun için gereken başlıca şartlar arasında herhangi bir geliri olmayan ve farklı noktalardan sosyal yardım alamayan vatandaşlar gelmektedir. Fakirlik başvurusu yaparak vatandaşlar Vakıflar Genel Müdürlüğünden nakit desteği alabilecekler.

Fakirlik Maaşı Alacak Kişiler Kimler?

Vakıflar genel müdürlüğü tarafından sağlananbaşladığı duyuruldu. Detaylarına bakacak olursak Bu yardım kampanyasından yararlanacak vatandaşlar bazı şartları taşıyan kişiler olarak değerlendirilmektedir. İhtiyaç sahibi ve geliri olmayan kişiler, sosyal teminatı bulunmaması, Sosyal teminatının bulunmaması, herhangi bir gelir getirici taşınır yada taşınmaz üzerine kayıtlı bir şey bulunmaması, mahkeme tarafından olumsuz cezası bulunmaması ve engelli olması gibi durumlar muhtaç aylığı şartlarının başında gelmektedir.

Devlet tarafından Vakıflar Genel Müdürlüğü aracılığı ile sunulan fakirlik maaşı başlıca en az %40 engelli raporu bulunan vatandaşlara verilmektedir. Bunun haricinde anne veya babası hayatta olmayan yetim ya da öksüzlerde bu yardım kampanyasından yararlanabilmektedir. Ayrıca Yoksulluk sınırının altında yaşayan kişiler ve kendisine bakacak kimsesi bulunmayan kişiler ve 65 yaşını geçmesine rağmen herhangi bir geliri bulunmayan kişiler fakirlik maaşından yararlanabilmektedir. Fakirlik maaşı için gereken şartlar bunlarla sınırlı değil. Başvuruda bulunan kişinin herhangi bir sosyal güvencesi olmaması, kişinin aktif bir gelir kaynağının olmaması, mahkeme tarafından bakım altına alınmamış olması ve üzerine kayıtlı taşınır taşınmaz gelir getirici bir aracın bulunmaması da başvuru için gereken şartlardandır.

Fakirlik Maaşı Nasıl İptal Olur?

Bunun yanında fakirlik maaşı almaya başlamış kişilerin maaşlarının ne zaman iptal edileceği ile ilgili açıklama da Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı. Bu yapılan açıklamaya göre Aylık alanların vefat etmesi ya da muhtaçlığın ortadan kalkması gibi durumlarda alınan maaş kesilmektedir. Bunun yanında yetim ya da öksüz olan erkek çocukları için 18 yaşına gelmesi eğer öğrenci olarak devam ediyorsa bu yaş 25 olarak belirtilmektedir. Son olarak da yatırılan maşın 3 ay aralıksız çekilmemesi maaşın iptaline neden olmaktadır.

Fakirlik maaşından yararlanmak için gerekli evraklar ile birlikte ilçenizde ya da ilinizde bulunan Vakıflar Genel Müdürlüğüne şahsen ya da posta yolu ile başvuruda bulunabilirsiniz. Gerekli başvuru belgelerine Vakıflar Genel Müdürlüğünün internet sitesi üzerinden ulaşabilir ve size en yakın Vakıflar Genel Müdürlüğünü de öğrenebilirsiniz.