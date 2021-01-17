1000 TL Sosyal Yardım Parası Başvuruları Sürüyor! Dördüncü Dönem Ödemeleri Yakında Başlayacak

2020 Yılı Mart ayında ülkemizde görülen ilk korona virüs vakasının ardından, salgın hızla yayılmaya başlamıştı. Salgını kontrol atlına almak için, sokağa çıkma kısıtlamasından, süresi kapatılan işyerlerine kadar birçok sert tedbir alındı. Bu durum ekonomiyi doğrudan ve sert bir şekilde etkiledi. Bu etkiyi hafifletmek ve salgın süresince daha rahat ekonomik koşullar oluşturmak için Ekonomik İstikrar Paketi açıklanmıştı. Sürecin olumsuz ekonomik etkilerini azaltmak için her kesimden vatandaşa çeşitli destekler sunulmuştu.

1000 TL Sosyal Yardım Parası Başvuruları Sürüyor! Dördüncü Dönem Ödemeleri Yakında Başlayacak

Ekonomik İstikrar Paketi çerçevesinde başlatılan uygulamalardan biri de, düşük gelir seviyesine sahip vatandaşlara 1000 TL olarak karşılıksız verilen Sosyal Yardım Parası desteğiydi. Bugüne kadar 3 dönemde milyonlarca kişinin faydalandığı Sosyal Yardım parası, dördüncü dönem ödemeleri için başvuru almaya devam ediyor.

Salgın Önlemleri Devam Ediyor

Salgının kontrol altına alınması için kısa bir dönem gevşetilen önlemler, yeniden daha sert önlemlere yerini bıraktı. Halen devam eden sokağa çıkma kısıtlaması ve çeşitli önlemler, ekonomide yeni koşulların oluşması ve daralması anlamında etkilere neden oluyor. Bu kapsamda Sosyal yardım Parası desteği de halen sürdürülüyor. Dördüncü faz ödemelerinin yakında yapılacak olması, bunun için başvuruların yeter sayıya ulaşması bekleniyor. Aynı sırada gelene başvurular inceleniyor. Dolayısıyla 4. Dönem ödemeleri fazla gecikmeden yakın bir tarihte yapılacak.

Sosyal Yardım Parası desteğinden faydalanabilmek için, E-Devlet alt yapısı üzerinden kimlik numarasıyla başvuru yapabilirsiniz. Ödemeler tercih edilirse PTT aracılığıyla, kapıda ödeme sistemiyle gerçekleşiyor. PTT ödemeleri imza ve kimlik numarasıyla kapıda verecek. Daha önce yapılan 3 dönem ödemeler, PTT şubelerine gidilerek alınabiliyordu. Ancak sokağa çıkma kısıtlamalarının devam etmesi ve salgının bulaşıcılığının artması, kapıda ödeme sisteminin daha mantıklı olmasına sebep oldu. Ödemeler çeşitli sıralamalara göre yapılacak.

Ödemenin kapıda ödeme şeklinde olabilmesi için, başvuru sırasında ayrıca bir talep oluşturmanız gerekiyor. E-Devlet üzerinden kimlik numarası ve kısa bir işlemle yaptığınız başvuru sırasında, kapıda ödeme hizmetinden de faydalanmak istediğinizi belirteceğiniz bir bölüm geliyor. Burada kapıda ödeme seçeneğini işaretlemeniz halinde, PTT kapınızda ödeme gerçekleştiriyor. Dördüncü faz ödemeleri için başvuru toplanmaya devam ediliyor. Bunun ardından Sosyal Yardım Parası ödemelerinin devam edip etmeyeceğiyse şu an için belli olmuş değil.

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YORUMLAR
Erol kömürcü
Erol kömürcü - 23 saat Önce

Kiracıyım

İsa gülçiçek
İsa gülçiçek - 23 saat Önce

Hiç desteklerden yararlanamadım

Emrah Özen
Emrah Özen - 23 saat Önce

Ücretsiz izindeyim ama hiç bir şekilde devletin desteklerinden yararlanamadım benim tanıdığım alan kaç tane insan var evide var arabasıda bankada parası da var ihtiyaç sahibi olmayan insanlar alıyor ama gerçekten ihtiyacı olan insan alamiyor bankalar bile ihtiyaç destek kredisini vermiyor

Cuma Karğı
Cuma Karğı - 17 saat Önce

10,000

Raşit Akkuş
Raşit Akkuş - 16 saat Önce

Banka .Klreydiy borcuy. Viristen dolayl Erteyleyme neyzaman.

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