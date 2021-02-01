1000 TL Sosyal Yardım Ödemeleri Hesaplara Yatırılıyor! 4. Faz Başlıyor

Bu zamana kadar 1000 TL nakit desteğinden milyonlarca vatandaş istifade etmiştir. Üstelik devlet sosyal yardımları arasında;

Kira,

Fatura,

Yakacak,

Barınma,

Eğitim gibi önemli başlıklar da bulunmaktadır.

Doğrudan nakit anlamına gelen 1000 TL yardımları vatandaşlar arasında oldukça önemsenmektedir. Bu neden yüzünden yardımların hem daha çok kişiye ulaştırılması hem de 2021 içerisinde devam etmesi kararları alınmıştır.

Pandemi Yardımları Devam Ediyor

Sosyal yardım ödemeleri kendine özel bir planlama sistemine sahiptir. Bu bağlamda Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından belirlenen yol haritası takip edilmektedir. Bakanlık sistem sonuçlarını resmi veriler üzerinden açıklamaktadır. Bu zamana kadar 1000 TL ödemeleri;

1.faz,

2.faz,

3.faz şeklinde gerçekleştirilmiştir.

Farklı bölümlerde verilen ödemeler sayesinde başvurular detaylı bir şekilde incelenme fırsatı sunulmuştur. İncelemelerde gözetilen temel amaç ise yardımların sadece ihtiyaç sahipleri tarafından alınması olarak açıklanmaktadır. Ancak bu bağlamda da yeni adımlar atılmış durumdadır. Artık muhtaç aylığı alanlar da dul ve yetim aylığı olanlar da yardımdan istifade edebilecektir. Bunun için sadece başvuruların sisteme kaydedilmesi gerekmektedir.

1000 TL Yardım Alamayanlar Dikkat

1000 TL devlet yardımı alamayan vatandaşlar belli sistemler üzerinden yetkili birimlere erişim sağlamıştır. Açıklandığı üzere bu yardım uzun zamandan bu yana verilmektedir. Ana amaç ise ihtiyaç sahiplerinin ellerini bir nebze rahatlatmaktadır. Ülkemizde SGK ya da farklı kurumlar üzerinden;

Dul ve yetim aylığı,

Muhtaç aylığı,

Ölüm aylığı alan ciddi bir kesim bulunmaktadır.

1000 TL Yardım Başvuruları

Sosyal destek ödemelerinde bunlar ya da evde bakım parası alanların başvuruları kabul edilmemiştir. Düzenli işine devam edenler ve sigortası bulunanlar yardımdan zaten istifade edememektedir. Ancak gelen yeni düzenleme ilk kategorideki vatandaşlar için olumlu sonuçlar getirmiştir. Zira yapılacak olan son faz içerisine bu kesimler de dahil edilecektir. Böylelikle yardım daha çok insana ulaşmış olacaktır.

Vatandaşların 1000 TL yardım başvurusu yapmadan doğrudan yardım temin etmeleri olanaklar kapsamında değildir. Başvurularda ise bireysellik gibi önemli bir ilke bulunmaktadır. Yani herkes kendi başvurusunu kendisi gerçekleştirmek zorundadır. Başvuru için en basit yöntem e-devlet sisteminin kullanımıdır. Bu alandan başvuru sonrasında başvuru durumunun sorgulanması da mümkündür.

Kişilerin internet erişimi olmaması durumu da düşünülmüştür. Bu neden yüzünden başvuru sistemlerinde alternatifler oluşturulmuştur. Vatandaşlar e-devlet erişimi sağlayamamaları halinde;

İlgili bakanlık merkezleri,

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma merkezleri üzerinden yönlendirme alabilmektedir.

Bu alanda görev yapan personel ihtiyaç sahiplerinin başvurularını da tamamlamaktadır. Açıklanan uygulama herkesin başvuru sistemine rahat şekilde erişebilmesini sağlamaktadır.

4. Faz Ödemeleri Hakkında

Merak edilen bir diğer konu ise 4.faz ödemeleri olarak karşımıza çıkmaktadır. Konunun kesinlik kazanabilmesi için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı’nın açıklama yapması beklenmektedir. Ancak Zehra Zümrüt Selçuk henüz konu hakkında ek bilgilendirmeler yapmış değildir.

Ülkemizde yardım ödemelerinin genelde benzer şekilde yapıldığının altı çizilmektedir. Bu da 4.faz için herhangi bir değişim olmayacağı kanısını getirmiştir. Özellikle kamu bankalarında hesapları olanlar yardım ödemelerini bu hesaplarından almaktadır. Herhangi bir IBAN girişi yapamayanlar için ödemelerin PTT aracılığı ile gerçekleştirildiğinin altı çizilmektedir. PTT şubelerinden ödeme alabilmek için ise şubelere kimlik ile birlikte şahsi olarak başvuru yapılması yeterli gelmektedir.