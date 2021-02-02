1000 TL Pandemi Destek Parası İçin Hesaplarınızı Kontrol Edin

Pandemiden bu zamana kadar birçok vatandaş 1000 TL destek parasından faydalandı. Pandemi ödemesi olarak bilinen ödeme için bazı yeni açıklamalar yapıldı. Faz faz ödeme olarak yapılan ve ihtiyacı olan vatandaşlara yönelik verilen 1000 TL’lik yardım parası için başvuru yapmaları gerekiyordu. Başvuru yapıp değerlendirmeye alınan ve değerlendirme sonucunun olumlu olan vatandaşların hesaplarına paraları yapmaya başladı. Pandemi nedeniyle işini kaybeden ve maddi olarak problemler yaşayan vatandaşlar 1000 TL almak için e-Devlet üzerinden başvuru yaptılar. Talebin oldukça yoğun olması sebebiyle birinci etap olarak belli bir sayıdaki vatandaşa ödemeler yapıldı. Daha önce başvuru yapıp ödeme alan vatandaşların tekrardan başvuru yapmasına gerek yok, başvuru süreci başladıktan sonra herhangi bir sebepten dolayı başvurusunun gerçekleştiremeyen vatandaşlar tekrardan başvuru yapabilecek.

Yardım parasına başvuru yapana vatandaşlar için bazı şartlar aranmaktadır. Bunlardan birincisi maaş alınamaması ya da haneye asgari ücretin üçte bir oranında para girmesi koşulu koyuldu, e-devlet üzerinden başvursunu gerçekleştirmiş olan vatandaşlar onaylanmış olan 1000 TL'lik ödeme için herhangi bir SMS almayacak. Başvuru yapan vatandaşların sistemi takip etmesi gerekmektedir. Başvurusu olumlu olan vatandaşların ise ödemeleri PTT aracılığı ile sağlanacak. Eğer başvurunuzun olumlu olduğunu bilmiyorsanız ve PTT aracılığıyla bu paranızı almadıysanız ne yazık ki paranız uzun bir süre de bekletilmeyip geri dönecektir. Eğer böyle bir durumla karşılaşırsanız dilekçe yazarak yetkili kuruma dilekçenizi iletmeniz gerekmektedir. 1000 TL destek parası ise vatandaşların T.C. kimlik numarasının son ailesine göre belirlenen günlerde ödeme yapılmaktadır.

Örneğin; T.C kimlik numarasının son hanesi 0 olan vatandaşlar, haftanın ilk günü olan pazartesi günü ödeme alacakken, son hanesi 2 olan vatandaşlar salı günü ödeme alacak, T.C kimlik numarasından son hanesi 4 olan vatandaşlar çarşamba günü yardım parasını alırken, son hanesi 6 olan vatandaşlar ödemelerin perşembe günü, son hanesi 8 olan vatandaşlar ise cuma günü ödemelerini alabilecekler.