1000 TL Pandemi Destek Parası Alamayan Vatandaşlara Müjde!

Koronavirüs döneminde Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara verilen 1000 liralık sosyal yardım parası hakkında devam edip etmediğine dair araştırmalar yapılıyor.

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından ihtiyaç sahibi vatandaşlara koronavirüs döneminde verilen 1000 liralık sosyal yardım parasına yoğun talep sürüyor. Başvurusu onaylanan vatandaşlara bin liralık perdeni yardımı PTT üzerinden veriliyor. Peki kimler bin lira pandemi destek parası alabilir?

İhtiyaç sahibi olan ailelere Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından koronavirüs salgınından sonra bin lira sosyal yardım ödemesi yapılmaya başlandı. 1000 liralık sosyal yardım ödemelerinin 1 ve 2. Faz ödemeleri geçtiğimiz aylarda yapıldı. Vatandaşlar ise 3. faz ödemelerine ne zaman yapılacağını merak ediyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklama ile birlikte 1 ve 2. faz sosyal yardım paralarının yatırıldığı 3. farz pandemi destek paralarının de yakın zamanda verileceği öğrenilmişti.

Koronavirüs salgını nedeniyle verilmeye başlanan pandemi destek paraları normalleşme sürecine girdiğimizden beri de verilmeye devam ediyor. Pandemi destek başvurusundan yararlanamayan vatandaşlar pandemi destek başvurusu devam ediyor mu sorusunu sık sık araştırıyor. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk tarafından yapılan açıklamaya göre bin lira sosyal yardım hala devam ediyor. Ancak vatandaşlar geçtiğimiz Mayıs ayında yaptıkları başvuruların bile sonuçlanmadığını dile getiriyor. Bakan Selçuk ise pandemi destek paralarının ilk 2 fazının verildiğini ve üçüncü fazın verilmesi için çalışmaların devam ettiğini belirtti. Ancak henüz üçüncü faz ödemelerinin ne zaman yapılacağı belli değil.

PANDEMİ DESTEK PARASI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Vatandaşlar 3. faz pandemi sosyal destek başvurularına e-devlet üzerinden ön başvuru yaparak taleplerini iletebiliyorlar. Yapılan açıklamaya göre T.C. Kimlik numarasının son hanesini sıfır olan vatandaşların başvuruları Pazartesi, 2 olan vatandaşların Salı, 4 olan vatandaşların Çarşamba, 6 olan vatandaşların Perşembe, 8 olan vatandaşların Cuma günü alınacaktır. Hafta sonlarında ise tüm vatandaşların başvuruları kabul edilecektir.

Güncelleme Tarihi: 14 Şubat 2021, 14:27