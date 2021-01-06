1000 TL pandemi destek başvuruları devam ediyor mu? Pandemi destek alanlar tekrar alabilecek mi?

Geçen yıl ülkemizde Mart ayında başlayan Koronavirüs salgını devam ediyor. Devlet Koronavirüsle mücadele kapsamında çeşitli yardımlarla bu dönemde vatandaşına destek olmaya başladı. Bu desteklerden biriside 1.000 TL pandemi desteği oldu. Dar geçimli vatandaşlara 1000 TL yardım yapıldı. Peki bu yardımlar devam ediyor mu? Pandemi desteği yardımına nasıl başvurulur? Pandemi desteği alanlar tekrar alabilirler mi? İşte bu soruların cevapları haberimizde yer alıyor.

1.000 TL yardım bu dönemde çalışamayan, işsiz kalan veya işi olmayan ihtiyaç sahiplerine verildi. Başvurular e-devlet üzerinden yapıldı ve ihtiyaç sahipleri tespit edilerek 1000 TL pandemi desteği verildi. Bu dönemde milyonlarca insan bu destekten yararlandı. Toplamda 3 faz verilen 1000 TL pandemi desteğinin devam edip etmediği vatandaşlar tarafından araştırılıp merak ediliyor. Peki 4.faz olacak mı?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konu ile ilgili açıklamada bulunup 4.fazın olmayacağını daha önce söylerek; 3.fazın bitmediğini pandemi desteğinden yararlanamayanlar için devam ettiğini belirtti. Peki başvurular nasıl yapılır?

Pandemi desteğine başvurmak isteyenler T.C Kimlik numarasının son rakamına göre başvuru günlerini takip ederek e-devlet üzerinden başvuruda bulunabilirler.

T.C kimlik numarasının son rakamı 0 olanlar Pazartesi,

T.C kimlik numarasının son rakamı 2 olanlar Salı,

T.C kimlik numarasının son rakamı 4 olanlar Çarşamba.

T.C kimlik numarasının son rakamı 6 olanlar Perşembe,

T.C kimlik numarasının son rakamı 8 olanlar Cuma günü başvuruda bulanabileceklerdir. Ayrıca Cumartesi-Pazar günleri herkes başvuruda bulunabilir.

1000 TL pandemi desteğinin sonucunuda e-devlet üzerinden görebilirsiniz.

Pandemi desteğinden yararlananlar tekrar yararlanabilirler mi?

Pandemi desteğinden yararlananlar şuan için bir daha başvuruda bulunamamaktadır. Ayrıca emekli aylığı alan emekliler, memurlar ve kamu işçileri de bu yardıma başvurada bulunamaz.

Güncelleme Tarihi: 06 Ocak 2021, 21:01