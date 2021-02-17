1000 TL Pandemi Destek Başvuru Sonuçları! E-Devlet ile 1000 TL Tekrar Açıldı

Üretimlere ara verilmesi işsizlik oranlarının yükselmesine neden olmuştur. Vatandaş otomatik olarak;

Elektrik,

Su,

Doğalgaz gibi fatura ödemelerini yapma konusunda sıkıntı yaşamaya başlamıştır.

Yaşanan sıkıntıların en önemlilerinden biri de kira ödemelerinden ileri gelmektedir. Devlet, vatandaşın yaşadığı maddi sıkıntıları sona erdirebilmek için destek ödemeleri göndermeyi sürdürmektedir.

Pandemi Desteği Kimlere Veriliyor?

Ülkemizde devlet yardımları ihtiyaç sahibi hemen herkese verilmektedir. Ancak salgın kapsamında temin edilmesi mümkün olan 1000 TL için farklı şartların sağlanması gerektiği de bilinmektedir. Öncelikle bu yardım salgının ilk zamanlarından bu yana yapılmaktadır. Buna karşın halen yardım alamamış olan insanlar bulunmaktadır. Bundan ötürü yardım almanın ilk şartı daha önce 1000 TL destek ödemesi almamış olmaktır. Bunun haricinde;

Düzenli geliri olmayanlara,

Salgından işleri olumsuz etkilenenlere,

Geçimlerini sağlayamayanlara ödeme yapılmaktadır.

Vatandaşların 1000 TL olan destek ödemelerini temin etmeleri için başvuru iletmeleri gerekmektedir. Devlet, ihtiyaç sahipleri için otomatik yardımlar da yapabilmektedir. Ancak 1000 TL olan nakit yardımları için bu durum geçerli değildir. Yardımlar başvuru yapıp başvurusu kabul edilenlere gönderilmektedir.

1000 TL Destek Ödemesi Başvurusu Hakkında

nde başvurular da salgın şartlarına uygun olarak alınmaktadır. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konu hakkında gerekli olan açıklamaları paylaşmaktadır. Öncelikle normalde yardım talepleri bakanlık ilgili merkezlerinden alınmaktadır. Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumları bu alanda akla ilk gelen yerlerden biridir. Halen merkezlere giderek yardım başvurusu iletmek mümkündür.

Bakanlık, salgın kapsamında imkânı olanların kamu kurum ve kuruluşlarına gitmemelerini istemektedir. Çünkü salgın kapalı alanlarda yayılma hızını artırmaktadır. Bu neden yüzünden yardım talep başvuru sistemleri internet üzerine de taşınmıştır. Siz de 1000 TL destek ödemesine başvuru yapmak için e-devlet üzerinden sistem girişi gerçekleştirebilirsiniz.

1000 TL Destek Başvuru Sonuçları

Yardımlara başvuranlar için otomatik olarak inceleme süreci başlamaktadır. 1000 TL destek ödeme sonuçları da incelemelerden sonra kesinlik kazanmaktadır. Gelen açıklamalar ilk fazlardan sonra en çok başvurunun bu kez alındığını göstermektedir. Üstelik bu yardımlarda;

Muhtaç aylığı alanlar,

Yetim ve dul aylığı alanlar kapsam dışında bırakılmamıştır.

Kapsamın genişlemesi ve bütçenin artırılması ile birlikte ödenecek olan son fazın rekor kırması beklenmektedir. Başvurularını iletenlerin yardım alıp alamayacaklarının kontrolü de e-devlet üzerinden yapılabilmektedir. Sistem doğrudan sorgulama ekranına yönlendirmektedir. Vatandaşlar e-devlet girişlerinden sonra arama bölümünden istifade ederek sonuçları anında elde edebilmektedir. Yardım alamayanlar yeni başvurularını da aynı sistemden yapabilmektedir.

1000 TL Destek Ödemesi

1000 TL destek parası almaya hak kazananlar için sıra tahsil aşmasına gelmektedir. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bu zamana kadar gerçekleştirmiş olduğu tahsillerde hıza önem vermiştir. Bundan kaynaklı olarak son faz ödemelerinin de kısa süre içerisinde tamamlanması beklenmektedir. Beklentilerden biri de Zehra Zümrüt Selçuk tarafından bir açıklama yapılmasıdır.

Zannedildiği gibi ödemelerin temin edilebilmesi için bir IBAN bilgisine ihtiyaç bulunmamaktadır. Bu durumun nedeni yatırımların kişi ismi üzerine yapılmasıdır. Zaten PTT ile anlaşmalı olarak tanımlaman yardımlar adreslere gönderilmektedir. Bireyler adreslerine bir zarf içerisinde gelen ödemeleri elden alabilmektedir. Ödemelerin tahsili sırasında sadece kimlik belgesi önemlidir. Belgelerinin kontrolünün yapılmasından sonra görevliler ödenekleri hak sahiplerine teslim etmektedir.