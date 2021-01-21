1000 TL Maddi Yardım Başvurusunda Bulunan Tüm Vatandaşlara Kötü Haber

Pandemi yardımları ülkeden ülkeye değişim göstermektedir. Bu bağlamda ülkemizde gerek halkın ihtiyaçlarına gerekse maddi durumlara göre alternatif yardımlar yapılmaktadır. Salgından etkilenen ailelere;

Gıda,

Tıbbi materyal,

Kira yardımı,

Doğrudan nakit yardımı yapılmaktadır.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yardım sistemlerinde fatura desteğini de eklemiştir. İhtiyaç sahibi aileler başvurularını iletmeleri halinde faturalarının bir kısmının devlet tarafından karşılanmasını sağlayabilmektedir. Bu kapsamda en önemli konu başlıklarından bir diğeri de doğrudan nakit yardımıdır. Salgın çerçevesinde başvurularını ileten ailelere 1000 TL olmak üçere 1 ve 2 faz nakit yardımları gerçekleştirilmiştir.

Başvurular İnceleme Altına Alınacak

Vatandaşların 1000 TL yardım alabilmeleri için bireysel başvuru sisteminde istenen adımları atmaları gerekmektedir. Bu zamana kadar ilk iki fazdan oluşan yardımların dağıtım işlemleri tamamlanmıştır. Ancak zaman içerisinde ihtiyacı olmamasına karşın yardım temin etmiş olan bireylerin olduğunun farkına varılmıştır. Bu neden yüzünden 3.ve 4.fazlar için daha detaylı incelemeler gerçekleştirilecektir.

Yardım başvurusunda bulunanlar için bu durum kötü haber olarak lanse edilmiştir. Ancak işin aslı bu şekilde değildir. Çünkü incelemelerin sistematik ve detaylı hale getirilmesi nedeni ile artık sadece gerçek ihtiyaç sahipleri destek temin edecektir. Buna karşın başvuru sisteminde herhangi bir değişime gidilmediğinin altı çizilmektedir.

Ödemeler Sadece İhtiyaç Sahiplerine Yapılacak

1000 TL yardım başvurusu için farklı yöntemler üzerinden hareket edilmesi mümkündür. Normal şartlar altında ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar devlet desteklerini;

Valilik ya da kaymakamlıklardan,

Belediyelerden,

Sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumlarından temin edebilmektedir.

Başvuru İncelemeleri Ne Kadar Sürecek?

Kurumların yardım sistemleri bireysel başvuru üzerine kurulmuştur. Fakat sistemler pandemi yüzünden değiştirilmiş durumdadır. Artık imkânı olan vatandaşların başvurularını e-devlet üzerinden yapmaları istenmektedir. Bu sayede sosyal mesafe ya da kapalı alanlar gibi sıkıntılar da yaşanmamış olacaktır. Vakıflar Genel Müdürlüğü de salgın kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere yardımlarda bulunmaktadır. Yardımların ortak noktası kişilerin gerçekten muhtaçlık durumunun araştırılmasıdır.

Devlet desteği ile devam eden salgın yardımlarında inceleme sisteminin daha detaylı hale getirildiği kesinleşmiştir. Ancak bu durum yardımların daha uzun süre içerisinde verileceği anlamına gelmemektedir. Çünkü ülkemizde uzun zamandan bu yana e-devlet sistemi kullanılmaktadır. T.C. vatandaşlarının tüm bilgileri de sistem üzerine girilmiş durumdadır.

Sosyal yardım ödemelerinin e-devlet üzerinden yapılması aslında incelemelerin daha kısa süre içerisinde tamamlanmasını sağlamaktadır. Çünkü sistem, yazılımı sayesinde incelemeleri neredeyse anlık olarak tamamlamaktadır. Bu da bireylerin yardım alıp alamayacaklarını öğrenebilmeleri anlamına gelmektedir. Talep çok olduğu için sadece inceleme sırasının gelmesini beklemek gerekmektedir. İlgili sorgulama işlemlerin sürecinin de görüntülenebilmesini sağlamaktadır.

Ödemeler Ne Zaman Yapılacak?

1000 TL devlet yardımına başvuranlar için sosyal destek ödemelerinin ne zaman yapılacağı da önemlidir. Zira pek çok insan buradan elde edecek oldukları gelirleri acil nakit ihtiyaçları için kullanmaktadır. Ödemeler farklı fazlar üzerinden yapılmaktadır. Yoğunluğun ortadan kaldırılması adına böyle bir sistem geliştirilmiştir. Ödemelerin;

1.faz,

2.faz adımları tamamlanmıştır.

Bu zamana kadar herhangi bir ödeme almayanlara öncelik tanıyan 3.faz ise halen devam etmektedir. İhtiyaç sahipleri geçerli başvurularını iletmeleri halinde hesaplarında nakit aktarımı olduğunu fark edeceklerdir. Nakit alımlarında kesin tarih verilmemekle birlikte minimum sürelere işaret edilmektedir.

Vatandaşların başvuru esnasında vermiş oldukları banka bilgileri yatırımlarını alacakları mecralardır. Sosyal yardım ödemelerinde sıklıkla kullanılan kurumlardan bir diğeri de PTT olarak gösterilmektedir. Vatandaşlar kimlik belgeleri ile birlikte PTT başvurusunda bulunarak işlemlerini tamamlayabilmektedir. Kimlik olmadan PTT üzerinden çekim yapılamamaktadır.