1000 TL Alamayanlara İkinci Şans Verildi! e-Devlet'ten Başvuru Yapana Pandemi 1000 TL Sonucu

Koronavirüs salgını başladığı ilk andan itibaren devlet vatandaşlara destek olmak adına yardımlarını gerçekleştirmeye devam ediyor. Bu yardımların en başında ise 1000 TL olarak verilen pandemi destek yardımı bulunuyor. Yardım sürecinin başından itibaren 1. Faz 2. Faz olarak gerçekleştirilen detekler vatandaşlara PTT aracılığıyla veriliyor. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre ise 3. Faz aşaması pandemi destek yardımlarının en büyüğü ve en kapsamlısı olarak gerçekleşecek.

1000 TL Sosyal destek paralarına hafta içi günlerinde başvuru yapacak olan bireyler başvurularını T.C. numaralarının son hanelerine göre gerçekleştirecek. Faz 3 olarak duyurulan e-Devlet 1.000 TL destek başvurusu, birkaç adımda kolayca yapılıyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un bitiş tarihinin olmadığını söylediği süreç, değerlendirme işlemi sonrasında kişinin uygun görülmesi durumunda hesabına 1.000 TL pandemi destek parası yatırılması ile tamamlanmaktadır. Dönemsel muhtaçlık kriterleri üzerinden ihtiyaç sahibi kişilere bu ödemeler vakıflar üzerinden verilecek.

1.000 TL Sosyal Yardım Ödemeleri

1.000 TL sosyal yardım ödemesi ihtiyaç sahibi olan ailelere sağlanıyor. Bu çerçevede Aile Bakanlığı'nın, Türkiye geneli her ilçede bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları tarafından gerçekleştirilen incelemeler neticesinde ödemeler gerçekleştirilecek. 1.000 TL yardım desteği almak isteyen kişilerin yerine getirmeleri gereken ilk şart bu ödenekten hiç yararlanmamış olunması. Yani 1. ve 2. faz ödemelerinden 1.000 TL almış olan kişiler veya 3. faz ödemeleri için e-Devlet üzerinden başvuru gerçekleştirmiş olup hesabına 1.000 TL yatıran kişiler ödemelerden 2021 yılında da faydalanamayacak. 1.000 TL sosyal yardımı hiç almayan kişiler başvuruda bulunabilecek.

1.000 TL İçin Yeni Sonuçlar

E-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirilen açıklamada pandemi sosyal destek ödemesinde yeni sonuçların duyurulduğuna değinildi. Pandemi sosyal destek başvuru sonucunuzu öğrenmek istiyorsanız https://www.turkiye.gov.tr/acshb-pandemi-sosyal-destek-on-basvurusu internet adresi üzerinden detayları öğrenebilirsiniz.

Pandemi sosyal destek ödemesi başvuru sonucu duyurulmayan vatandaşlarla ilgili açıklamalarda bulunan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, ödemelerin SYDV'ler aracılığıyla gerçekleştirileceği söylendi. Sonucu duyurulmayan kişilerin bulunduğu il ve ilçedeki kaymakamlıklara bağlı SYDV'ye başvuru yapmaları gerekiyor.

1.000 TL Sosyal YArdım Başvurusu Yapmak!

E-Devlet'te Pandemi Sosyal Destek Program modülü üzerinden 3. faz başvuruları alınmaya başladı. T.C. Kimlik numarasının son hanesine göre;

0 Olan vatandaşlar - Pazartesi

2 Olan vatandaşlar - Salı

4 Olan vatandaşlar - Çarşamba

6 Olan vatandaşlar - Perşembe

8 Olan vatandaşlar ise Cuma günü başvuru yapabilecekler. Cumartesi ve Pazar günleri ise herhangi bir sınırlama olmadan herkes başvuruda bulunabiliyor.

Sosyal Yardım Başvuru Ve Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılır?

Devlet tarafından ihtiyaç sahibi kişilere sağlanan pandemi sosyal destek ödemeleri, 1.000 TL olarak hesaplara yatırılıyor. Sosyal yardım başvuru sorgulama işlemi e-Devlet kapısı üzerinden gerçekleştiriliyor. e-Devlet sistemine giriş sağlayarak hesabınıza pandemi sosyal yardım ödemesi yatıp yatmadığını kontrol edebilirsiniz.