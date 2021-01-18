10 Bin TL 20 Bin TL Borç Kapatma Kredisi! Kredi ve Kredi Kartı Borcu Olanlara Uygun Borç Kapatma Kredisi

Kredi ve kredi kartı borcu olanları uygun borç kapatma kredisi ile birlikte kişilerin daha rahat bir nefes alabilmesi sağlanmak istemektedir. Verilecek olan borç kapatma kredisi ile birlikte kişiler daha esnek ödeme koşullarına sahip olacak. Birçok banka tarafından alınabilecek olan borç kapatma kredisi sayesinde kişiler kendilerini daha rahat hissedebilecekler. 10 bin TL 20 bin TL ile birlikte kişiler banka borçları üzerinde daha kolay ve daha çok vadeli kredilere erişebilecekler. Borç kapatabilmek adına daha geniş fırsatlara sahip olacak olan kişiler ile birlikte anında krediden faydalanmak mümkündür. Bankaların bu kredileri verebilmesi için ise kişilerin belirli özellikleri ve şartları taşıması gerekiyor.

Borç Kapatma Kredisi İçin Gerekli Şartlar

Borç kapatma kredisi borcu olan birçok kişi için umut kapısı olmaya devam ediyor. Borçlular genel olarak borç kapatma kredisi üzerinden fayda alabilmek için hizmet veren bankalara müracaat etmeye devam ediyor. Korona virüs salgını sebebi ile birçok kişi nakit problemi yaşadığı için kredi seçeneklerinden faydalanmak istediler. Durum böyle olduğunda da borçları geri ödemek kişiler için oldukça zor bir durum hâline geldi.

Bankadan bankaya göre değişse de kişilerden genel olarak belirli oranda bir kredi sicil puanı istenmektedir.

Kredi sicil puanı sıfır veya daha düşük olan kişiler için ise krediden faydalanmak mümkün değildir.

Krediden yararlanmak isteyen kişiler bir kefil göstermek zorundadır.

Kefil gösterilen kişinin de herhangi bir şekilde kredi sicil puanının bozuk olmaması gerekmektedir.

Kredi sicil puanı bozuk veya düşük olan kişiler için başvurmak mümkün değildir.

Krediden faydalanmak isteyen kişilerin belirli bir ücretin üstünde ve belirli bir süredir çalışıyor olması gerekmektedir.

Prim gün sayısı Bankalar Birliği tarafından belirlenmiş olan sınırın üstünde olmak zorundadır.

aralığında bir ödeme almak mümkün olacak. Kişiler başvuru şartları hakkında da araştırma yapmaya devam ediyor. Hizmeti veren bankalar kredi almak isteyen kişiler için çeşitli şartlar ortaya koyuyor. Şartları yerine getirmeyen veya taşımayan kişiler için ise krediden faydalanmak mümkün görünmüyor. Bankalarınşu şekilde belirlenmiştir:

Bankalardan kredi çekmek isteyen kişilerin genel hatları ile birlikte bu şartlarına yerine getiriyor olması gerekmektedir. Şartlara sahip olmayan kişiler ise hiçbir şekilde borç kapatma kredisi imkânı üzerinden fayda alamayacaktır. Başvuru yapmak isteyen kişiler ise şartları yerine getirdiğinde ise banka şubelerine giderek işlemleri başlatabilmektedir.

Borç Kapatma Kredisi Veren Bankalar

En uygun faiz oranları, komisyonlar, vadeler ve ödemeler ile birlikte birçok banka kişilere borç kapatma kredisi hizmetini sunmaktadır. Kişiler bu şekilde borçlarından daha kısa ve kolay bir şekilde kurtulabilmektedir. Uygun avantajları ile birlikte kişilerin en çok tercih ettiği bankalar ise şu şekilde sıralanmıştır:

Akbank

Denizbank

Vakıfbank

Şekerbank

QNB Finansbank

Türkiye İş Bankası

ING

Garanti Bankası

Listede yer alan bankalar kişiler için borç kapatma kredisi fırsatı hizmetini sunmaktadır. Kişiler gerekli şartları sağladıkları takdirde bankalara giderek diledikleri gibi kredi fırsatlarından fayda alabilmektedir.