10 Bankadan Büyük Destek! Yayınlanan Bankalar Borçların Faizlerini Silecek

Korona Virüs Salgını yüzünden pek çok sektör olumsuz şekilde etkilenmiştir. Bu bağlamda olumsuz etkilenen sektörlerden biri de bankacılıktır. Bilindiği üzere insanlar 2020 yılı içerisinde;

İşlerine ara vermek,

Sokağa çıkma kısıtlamalarına uymak,

Hayatlarına yeni bir düzen oluşturmak zorunda kalmışlardır.

Oluşturulan yeni düzen kapsamında maddi sıkıntı yaşayan kişi sayısında inanılmaz bir artış kaydedilmiştir. Banka kredi borçlarını ödeyemeyenler de aynı nedenlerden ötürü sayılarını artırmışlardır. Fakat bu ödeyememe durumunda herhangi bir keyfiyet söz konusu değildir. zaten bankalar olağanüstü durumlar olduğu için borç sahiplerine farklı haber bildirimleri yapmaktadır.

Salgın Döneminde Bankalardan Destek

Banka desteği olarak bilinen kampanyalar komisyon toplantılarından alınan kararlarla ortay acıkmıştır. İlk etapta Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu alanda bir çağrı yaptığı bilinmektedir. Gerçekleştirilen çağdı neticesinde gerek özel bankalardan gerek kamu bankalarından alternatif yanıtlar alınmıştır.

Bankalar kredi borçları olanlar için 6 aya kadar erteleme kararı çıkarmıştır. Erteleme kararı salgın döneminde bankalardan elde edilebilecek olan tek destek değildir. Özellikle faizsiz kredi sunumu yapan bankalar sayesinde ekonominin yeniden canlanması beklenmektedir. Sunumu yapılan kampanyaların ne kadar olumlu sonuçlar vereceği ile yakın gelecekte kendini belli edecektir.

Kredi Borçları Ertelenebilecek!

Bankalara kredi borcu olanlar için haberler geçtiğimiz dönemde gelmiştir. Bankaların büyük bir bölümü ilk dönemde 6 aylık kredi borcunu ertelediklerini duyurmuşlardır. Ancak senenin sonuna gelinmesi ile birlikte salgında halen önemli yollar kat edilememiştir. Buna bağlı olarak banka kredi faiz oranları ve diğer sistemlerinde ek yeniliklere gidilmiştir.

Kredi Borçlarının Faizleri Silinecek

İlgili olan bankaların faiz oranlarını bir alı ay daha ertelediği kesinlik kazanmıştır. Ancak her borç bu kampanyaya dahil edilmemektedir. Üstelik erteleme sonrasında anapara üzerinden ek faiz uygulamaları da gerçekleştirilmeyecektir. Böylelikle kredi çeken vatandaşlar ihtiyaç sahibi olarak addedilmeye başlamayacaktır. Salgının ortadan kalkması ile birlikte ödemelerin yeniden başlaması beklenmektedir.

Bankalar tarafından yakın geçmişte yenilik olarak faiz düşürme kararı gelmiştir. Kredi faizlerinin düşürülmesinden sonra işlerini kaybedenler ya da nakit gereksinimi duyanlar;

İhtiyaç kredisi,

Taşıt kredisi,

Konut kredisi gibi kredileri çekmişlerdir.

Çekilen krediler kapsamında piyasanın az da olsa hareketlendiği kaydedilmiştir. Ancak şimdilerde farklı bir konu gündem yaratmaktadır. Zira çekilen kredilerin olması gerektiği gibi geri ödenme oranı düşüktür. Kredi faizlerinin silinmesi de bu neden yüzünden yeni kampanyalardan biri olarak kendini göstermektedir. Faizlerin silinmesi de diğer kampanyalar da her banka için geçerli değildir. Bu bağlamda isimleri açıklanan bankalar;

ING Bank,

Garanti Bankası,

QNB Finansbank,

Türkiye Ekonomi Bankası (TEB),

Akbank,

Denizbank,

İş Bankası,

Vakıfbank,

Halk Bankası,

Ziraat Bankası şeklindedir.

Bankalardan destek kapsamında rahat eden vatandaşlar borçlarını daha kolay şekilde ödeyebilmektedir. Bunun için ise açıklanacak olan yapılandırma sistemleri devreye girmiş durumdadır.

İsteyenler Yapılandırma Avantajından Yararlanabilecek

Eski düzene göre banka kredi borçlarının belirlendiği şekilde ödenmemesi halinde borçlulara ihtar gönderilmektedir. Pandemi döneminin ilk zamanlarında da bu tür gönderimlerin olduğu bilinmektedir. Ancak şimdilerde banka kredi borçluları;

Borçların ertelenmesi,

Faizlerin silinmesi,

Borçların yapılandırılması gibi avantajlardan istifade edebilmektedir.

Yapılandırma konusu borcun kısa süre içerisinde ödenmesine olanak tanıdığı için hemen herkes tarafından merak edilmektedir. Siz de olan borcunuzu banka ile görüşme sağlayarak yapılandırabilirsiniz. Yapılanma gerçekleştiğinde belli indirimler de gündeme gelmektedir. Ancak indirim konusu da yapılandırma konusu da her banka için geçerli değildir. Bu neden yüzünden vatandaşların ilk önce borçlarını ve bankalarını bireysel şekilde sorgulamaları lazımdır.