1 Yıl Ödemesiz Özel İhtiyaç Kredisi Ziraat Bank’tan Geldi! Kaçırılmayacak Fırsat

Pandemi dönemiyle birlikte vatandaşlarımızın tecrübe ettikleri zorluklarda arttı. Tüm dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de korona virüs salgının hem sağlık hem sosyal hem de ekonomik sonuçları oldu. Özellikle de virüsün yayılması ve vaka sayılarının artması önlemek için alınan tedbirler sonucunda virüsün ekonomik etkisinin ağırlığı giderek arttı.

Bu noktada da devlet destekleri devreye girdi. Kamu bankalarından biri olan Ziraat Bankası da yine vatandaşlarımıza 1 yıl öteleme fırsatıyla birlikte kredi desteği sunuyor! Nasıl başvurulur, başvuru koşulları nelerdir? Haberimizde.

Salgın ülkemizde baş gösterdiğinden bu yana devlet tarafından birçok adım atıldı. Esnaflara uygun oranda kredi desteği sağlandı. Maddi ve manevi destekler sunuldu ve işçilerimizi korumak içinde işten çıkarma yasağı geldi. Fakat tüm bunlara karşın bazı vatandaşlarımız işlerini kaybetti. Hal böyle olunca da devlet yardımlarını da buna göre düzenledi.

BİR YIL ÖDEMESİZ DÖNEMLİ KREDİ DESTEĞİ

Kamu bankalarından Ziraat Bankası aracılığıyla verilen bu krediyle devlet vatandaşlarımızı destekliyor. Salgın döneminde de devam eden desteklerle vatandaşlarımızın kendi işlerini kurması sağlanıyor.

Girişim için verilen bu destek kredisi sayesinde kendi işini kurmak isteyen her vatandaşımız bir yıl boyunca ödemesiz dönemli destek kredisi alabilecek. Ziraat Bankası aracılığıyla sunulan bu destek kredisiyle birlikte vatandaşlarımız işlerini kurmak için gerekli sermayeye sahip olacaklar.

Genç girişimcileri ve esnafları kapsayan bu kredi ise ilk çıktığı günden bu yana rekor düzeyde başvuru aldı. Binlerce vatandaşımızın kredi desteğiyle kendi işlerini kurmasına vesile oldu.

GİRİŞİMCİLERE ESNAFA ÖZEL KREDİ

Vatandaşlarımız bir yıl ödemesiz dönem haricinde kredi kampanyası dahilinde 48 aya varan vade seçeneklerinden de yararlanabiliyorlar.

Vatandaşlarımıza verilen kredinin üst limiti ise 150 bin Türk lirası olarak belirlenmiş durumda. Fakat vatandaşlarımızın bu krediden yararlanmaları için bazı ön şartları taşıyor olmaları gerekiyor. Krediye başvurmak için vatandaşlarımızın;

18 yaşını doldurmuş olmaları

55 yaşından küçük olmalı

Kurulacak iş yeri ise Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde olmalıdır. Fakat işin ana şubesinin yurt dışında olması yine kabul görmekte

Emekli olmamak

Tüm bu koşulları yerine getiren vatandaşlara Ziraat bankası ayda %2,5 faiz oranıyla 48 aya kadar kredi desteği sunuyor.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 11:35