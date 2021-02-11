0.49 Faiz Oranıyla İsteyen Herkese Taşıt Kredisi Desteği! Son 20 Gün

Araba sahibi olmak isteyen vatandaşlarımıza başvuru koşul olmadan destek geliyor! Ford ile araç sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlarımıza ayrım yapmadan kura olmadan koşul olmadan 0araçlara özel ayda %0,49 faiz oranıyla kredi desteği verilecek! işte ayrıntılar…

Ülkemizde sadece ev fiyatları değil aynı zamanda araç fiyatları da oldukça yükseldi. Dolar kurunun artmasıyla birlikte ikinci el araçlar o kadar hızlı bir şekilde yükseldi ki herkes şaşkına döndü. Galericiler bile durum karşısında şaşkın kaldı. Sadece dolar kuru değil aynı zaman ikinci el araçlar için sahtekarlıklar da paylaşıldı. Whatsapp grupları kuruldu ve araçların fiyatları daha yükseğe çekilmeye başlandı. Bu şekilde vatandaşları yeni yöntemlerle dolandırmaya çalıştılar. İkinci el fiyatları bu kadar yükselince de vatandaşlar tekrar sıfır el araçlara yöneldiler.

Sıfır el araçlar içinse gücü olmayan vatandaşlar kredi desteği almak istiyorlar. Fakat bankaların sundukları kredilerin oranlarında hem kur hem de enflasyon nedeniyle oldukça yüksek. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal’da yakın bir zamanda faiz indirimine gitmeyeceklerini açıklayınca geriye kalan tek şeyde fırsatları kovalamak oldu. İşte bizde sizler için yeni fırsatı yazdık.

ŞUBAT AYI FORD KAMPANYASI

Sıfır araç almak isteyen kişiler için bekledikleri o an geldi. Şubat ayına özel Ford tarafından kaçırılmayacak fırsat kampanyası yapıldı. Ford markalı araçlara ayda sadece %0,49 faiz oranıyla kredi desteği veriliyor.

Şubat ayına özel yapılan bu kampanya ile hem vatandaşlarımız daha uyguna araç alıyor hem de piyasa oranlarının kat ve kat altında faiz oranından yararlanıyorlar.

Son zamanlar da artan kredileri düşünüldüğünde ise Ford’un kampanyası oldukça uygun ve fırsat niteliğinde!

FAİZSİZ TAŞIT KREDİSİ İMKANI DA VAR

Ford markası satışlarını arttırmak için bazı modellerinde faizsiz kredi, bazıların da aylık %0,49 bazıların da %0,99 faiz oranıyla kredi imkânı sunuyor.

Kampanya ise 28 Şubat 2021 tarihine kadar geçerli olacak.

Ford Fiesta, Ford Focus, Ecosport, Mondeo, S-Max ve Galaxy model araçları için dev marka 60 bin Türk lirasına kadar 24 ay vade için aylık %0,99 faiz oranı sunuyor.

Ford Kuga modelleri içinse 120 bin Türk lirasına kadar 12 vade seçeneğinde faizsiz araç kredisi veriliyor.

Ford Puma modelleri içinse 120 bin Türk lirasına kadar 24 ay vade seçeneğinde %0,99 faiz oranı sunuluyor

Ford Tourneo Courier Journey modeli için 12 ay vade ve 30 bin Türk lirasına kadar aylık %0,49 faiz oranı sunulmakta.

Peşin alımlar da ise devam marka fiyat indirimi yapacağını da açıkladı.