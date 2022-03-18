Final Yapacak Olan Erkek Severse Hafızalara Kazındı

Yerli bir yapım olarak Bein Connect platformunda yayınlanmakta olan Erkek Severse isimli projede Büşra Develi, Alperen Duymaz ve Yasemin Allen gibi birbirinden başarılı oyuncular başrollerde yer alıyor. Dizinin yeni bölümü seyirci kitlesi ile buluşmaya devam ederken proje konusu ile de beğeni topluyor. Bir süre önce dizi hayranları ile buluşan Erkek Severse isimli proje, Bein Connect'in öne çıkmasını sağlayan yapımlar arasında yer olmuştu.

Söz konusu proje Türkiye'de olduğu kadar yurtdışındaki seyirci kitlesi tarafından da büyük bir merak ve heyecan içerisinde takip edilen projeler arasında gösterilmişti. Erkek Severse isimli projenin yeni bölümleri her hafta Bein Connect platformuna ekleniyor ve dizi hayranları projenin yeni bölümünü izlemek için sabırsızlanıyor.

Bugüne kadar dizinin 18. bölümünün izleyici kitlesi ile buluştuğu ve dizinin geriye 8 bölümünün kaldığı biliniyordu. Bir süre önce açıklanan bilgilere göre 26. bölümü ile beraber Erkek Severse isimli dizinin final yapacağı bilgisine ulaşılmış ve konu hakkında detaylar da merak konusu olmuştu. Yağız Can Konyalı ve Görkem Sevindik gibi iki sevilen oyuncunun da kadrosunda bulunduğu projenin yapımcısı ise Gold Film olarak açıklanmıştı. Seyirci kitlesi hikayeden memnuniyet duyarken Ömür Atay'ın gerçekleştirdiği yönetmenlik de adından söz ettiriyor.

Seyirci kitlesi söz konusu projenin kadınların sürekli manipüle edildiğini vurgulayan sahnelerinin olmamasına dikkat çekti ve projenin tatlı ve masum bir senaryosunun olduğu ve kafa yormadığını belirtti. Erkek Severse isimli dizi aşırı kompleks sahneleri olmaması ile seyirci kitlesinin gönlünü kazanmıştı. Bunun yanı sıra başrolde Büşra Develi ve Alperen Duymaz gibi iki başarılı oyuncunun buluşması da dizide güzel bir çiftin ortaya çıkmasını sağlamıştı. 8 bölüm daha yayınlanacak olan Erkek Severse dizisi 26. bölümü ile beraber dizi hayranlarına veda edecek.