Final Kararı Alan Maraşlı Dizisi Hakkında Şok Gelişme

Bir süre önce ATV ekranlarında yayın hayatına başlamış olan Maraşlı isimli dizi projesi 26. yeni bölümü ile final yaparak seyirci kitlesine veda edecek. 12 Temmuz 2021 tarihinde son defa ekrana gelecek olan Maraşlı isimli dizinin final yapması için yalnızca 4 bölüm kaldı. 21 Haziran tarihinde Pazartesi gününde 23. yeni bölümü ile seyredeceğimiz Maraşlı dizisinde Celal ile Mahur arasında yaşanacak olan gelişmeler merak konusu oldu.

Bir süredir Savaş’ın Maraşlı hakkında Mehmet İnce olduğundan şüphelenmesi ve bu konu ile ilgili adımlar atmaya başlaması bölümün en önemli olayları arasında yer alacak. 21 Haziran 2021 tarihinde yeni bölümü ile ekranlara gelecek olan projede heyecanlı sahneler ara sıra yayınlanacak. Geçen hafta yayınlamış olduğu bölümü ile tüm kişiler kategorisinde birincilik elde eden proje bir yükseliş yaşayarak büyük başarılar kazanmıştı. Burak Deniz ile Alina Boz'un hayranları dizinin ilerleyişinden ve senaryodan çok mutlu olduklarını belirtti. Final yapacak olan dizinin son bölümlerinde sırlar bir bir ortaya çıkarken Mehmet İnce meselesi de çözümlenmek üzere olacak.

Hurdacı ile Maraşlı’nın yüz yüze gelmesi ardından Maraşlı’nın hurdacıya tuttuğu silahını aniden indirmesi şok bir gelişme olarak yorumlanmıştı. Bunun yanı sıra savcı Tolga'nın ekibi ile beraber hurdacının mekanına baskın yapması önemli bir gelişme oldu. Bununla birlikte, Maraşlı hurdacının babası olduğunu öğrenmesi ile kafa karışıklığı yaşayacak.

Zeliş ise Mahur ile okulda bir buluşma gerçekleştirirken ve Mahur Zeliş’in Maraşlı’nın Hilal ile evlenmesinden yana olduğunu fark eder. Bunun yanı sıra Mahur'un Maraşlı’nın evlenme teklifine yanıt vermeden önce görüşmesi gereken bir kişi daha vardır.

Savaş karakteri ise Maraşlı2nın Mehmet İnce olduğundan şüphelenmesi ve ardından harekete geçmesiyle gerçeğin peşinden gider. Yeni bölümde merak edilenler arasında Savaş’ın gerçeği öğrenip öğrenemeyeceği yer almaktadır.