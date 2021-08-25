Filiz Akın'dan Hastane Görüntüleri!

Usta oyuncu Filiz Akın, geçtiğimiz hafta akciğerlerinde görülen rahatsızlık sebebiyle hastaneye kaldırılmış ve tedavi altına alınmıştı. 3 gün boyunca yoğun bakımda kaldığı öğrenilen başarılı Yeşilçam oyuncusu, hastaneye yatırıldığı o anları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Sağlık durumu hakkında bilgi paylaşımında bulunan Yeşilçam'ın sevilen ismi Filiz Akın, magazin gündeminin üst sıralarında yer aldı.

440 bin takipçisinin bulunduğu sosyal medya hesabından hastaneye yatırıldığı anları paylaşan başarılı oyuncu Filiz Akın, sepsis hastalığı ile mücadele verdiğini ifade etti. Üst üste gelen sel ve yangın felaketlerine, acılara yüreğinin dayanmadığını dile getiren usta oyuncu Filiz Akın, hastalanma derecesinde etkilendiğini ifade etmişti. İki defa Bodrum'da bulunan özel bir hastaneye getirildiğini söyleyen ünlü isim, ateşinin 42 derece olduğunu ve tansiyonunun tehlikeli derecede düşük olduğunu belirtmişti.

Mücadele ettiği hastalığın koronavirüs kadar ölümcül olduğunu ve baştan aşağı kişiyi iltihaplı ele geçirdiğini ifade eden ünlü isim Filiz Akın, yoğun bakım meleklerine, tedavi yüklemesi yapan doktoruna, yanında bulunan ve neredeyse hiç ayrılmayan acil servis hemşirelerine ve dua eden sevenlerine teşekkürlerini iletmeyi de ihmal etmedi.

Filiz Akın, midesine tüp takıldığını da anlatırken tedavisine serum ile bir süre evde devam edileceğini söyledi. Ünlü oyuncuya takipçilerinden çok sayıda geçmiş olsun mesajı gelirken Filiz Akın, gelen mesajlara teşekkür etmeyi atlamadı.

78 yaşındaki ünlü isim Filiz Akın, geçtiğimiz hafta iş hayatı ve özel yaşamı hakkında anlattığı “Hayatın Provası Yok” kitabını sevenleri ile paylaşarak adından söz ettirmişti. Gençlik zamanında çok yoğun çalıştıklarını ve yakınlarının cenazesine bile gidemediklerini ifade eden ünlü oyuncu, sinemanın fazla özveri isteyen bir iş olduğunu açıkladı. Günler ve geceler boya çalıştıklarını ifade eden ünlü oyuncu, rol gereği bol bol süslendiklerini ve giyindiklerini de belirtti.