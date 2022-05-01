Filistinliler, İsrail'in Gazze'deki Cinayetlerle İlgili Temyiz Başvurusunu Reddetmesini Eleştirdi

Sekiz yıl önce Gazze'deki bir sahilde oynarken İsrail'in hava saldırısında öldürülen dört Filistinli çocuğun akrabaları, İsrail Yüksek Mahkemesi'nin ölümlerle ilgili soruşturmanın yeniden açılması talebini reddetme kararını insanlık dışı olarak kınadı.

Bekir ailesinin dört üyesi – Muhammed 12, Zekeriya 10, İsmail 10, Ahed 11 – İsrail'in 2014'te Gazze'ye karşı yürüttüğü savaş sırasında sahilde futbol oynarken öldürüldü.

Geçtiğimiz Pazar günü verilen bir kararda, İsrail üst mahkemesi, İsrail makamlarının cinayetlerin bir hata olduğunu belirleyen önceki kararlarını onayladı.

Öldürülen çocuklardan birinin babası olan 60 yaşındaki Muhammed, El Cezire'ye karara şaşırmadığını söyledi.

"İsrail işgali altındaki hayatta bu normaldir; [İsrail] bir suç işliyor ve sonra bunu tamamen inkar ediyor." dedi. "Dünya çocuklardan ve onların haklarından bahsediyor. Filistinli çocuklarımızın hakları nerede?"

"Çocuklarımızın öldürülmesi İsrail'in alnında bir lekedir. İsrail tüm modern yeteneklere ve gelişmiş silahlara sahiptir. Çocuk olduklarını belirlemeleri zor muydu?" diye ekledi.

O gün, Muhammed'in histerik bir şekilde çığlık attığı ve kıyafetlerini yırtmaya çalıştığı bir resim yaygın olarak dolaştı.

"Hayatımdaki en zor an, çocuğumun yeğenlerimle birlikte morgda parçalara ayrıldığını görmekti. Hepsi parçalara ayrılmıştı." dedi yedi çocuk babası.

Mahkemenin kararının, raporlar ve video görüntüleri tarafından yakalanan olayın kanıtları göz önüne alındığında saçma olduğunu söyledi.

"Eğer bu bir savaş suçu değilse, savaş suçu nedir?" dedi.

'Pes etmeyeceğiz'

8 Temmuz ile 26 Ağustos 2014 tarihleri arasında İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırısında 299'u kadın ve 551'i çocuk olmak üzere çoğu sivil olmak üzere 2.251 kişi öldü. İsrail tarafında 66 asker ve altı sivil öldü.

16 Temmuz 2014'te İsrail saldırıları, Gazze'de Bekir çocuklarının oynadığı yerin yakınındaki liman bölgesini vurdu. İlk saldırı onlardan birini, ikincisi kaçmaya çalışırken diğer üçünü öldürdü. Bekir ailesindeki diğer dört çocuk ve bölgede çalışan iki sivil de yaralandı.

Olay yaygın bir öfkeye yol açtı ve yakındaki bir otelde bulunan yabancı gazeteciler tarafından tanık olundu.

İsrail ordusu, ölümleri "trajik bir sonuç" olarak nitelendirdiği saldırıları başlattığını itiraf etti ve cinayetlerle ilgili bir iç soruşturma başlattı.

2015 yılının ortalarında İsrail, bölgenin Gazze Şeridi'ni yöneten Filistinli grup Hamas'ın savaşçıları tarafından kullanıldığını iddia ederek soruşturmayı kapattı.

Üç insan hakları örgütü – Gazze merkezli Al-Mezan ve Filistin İnsan Hakları Merkezi ve İsrailli grup Adalah – olayla ilgili cezai soruşturma açılması için İsrail Yüksek Mahkemesi'ne başvuruda bulundu.

Gruplar, yaptıkları ortak açıklamada, mahkemenin bu temyiz başvurusunu reddetmesini, "İsrail'in İsrail askerlerini savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan dolayı kovuşturmaya muktedir ve isteksiz olduğunun bir başka göstergesi" olarak eleştirdi.