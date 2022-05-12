Filistinliler Gazeteci Shireen Abu Akleh'in Yasını Tutuyor

Öldürülen El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh için bir devlet hizmeti, İsrail güçleri tarafından öldürülmesinden bir gün sonra, Filistin'in Ramallah kentinde gerçekleşti.

İşgal altındaki Batı Şeria kentinde Perşembe günü öğle saatlerinde Filistin Yönetimi'nin (FY) cumhurbaşkanlığı yerleşkesinde gerçekleşen törene binlerce Filistinli katıldı.

Ebu Akleh, Çarşamba günü erken saatlerde Cenin şehrinde bir İsrail askeri baskınını takip ederken İsrail güçleri tarafından vurularak öldürüldü.

Devlet Başkanı Mahmud Abbas, Ebu Akleh'i onurlandırdı ve ulusal muhafızların büyük bir alayının da düzenlendiği yerleşkede veda etti.

Törende konuşan Abbas, İsrail'in Ebu Akleh'in ölümünden "tamamen sorumlu" olduğunu söyledi.

Abbas, "Ebu Akleh'in öldürülmesiyle ilgili İsrail ile ortak soruşturmayı reddediyoruz." diyerek, Filistinli yetkililerin adalet aramak için Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) gideceğini de sözlerine ekledi.

Ebu Akleh'in öldürülmesi Filistin ve Arap dünyasında şok dalgaları yarattı.

51 yaşındaki Al Jazeera Arapça televizyonunun kıdemli bir muhabiriydi ve 1997'de istasyona lansmanından sadece bir yıl sonra katıldı.

Filistin'deki pek çok kişi onu, İsrail ordusunun 2000 yılında başlayan İkinci İntifada veya ayaklanma sırasında Batı Şeria'nın büyük şehirlerine yönelik büyük çaplı işgallerini anlattığı için hatırlıyor.

Gazetecilik öğrencisi Azhar Khalaf, "Şehit olma haberi her Filistinlinin yüzüne atılmış bir tokat gibiydi" dedi.

22 yaşındaki Birzeit Üniversitesi öğrencisi, Ebu Akleh'i bir "medya simgesi" ve "model" olarak nitelendirdi.

Khalaf, El Cezire'ye verdiği demeçte, "Her evdeydi, her Filistinlinin acısını hissetti ve acılarını iletti" dedi. "O, gerçeğin ve adaletin sesiydi."

Öldürülmesinin ardından, muhabirin büyük fotoğrafları Ramallah şehir merkezindeki el-Manara Meydanı'ndaki büyük bir ekrana sıvandı.

37 yaşındaki siyasi ve sosyal aktivist Hazem Abu Helal, devlet hizmetinde El Cezire'ye verdiği demeçte, "Shireen halka yakındı" dedi.

"Herkes onu sadece işi için değil, aynı zamanda topluma katılımı için de tanıyordu. Sosyal ve kültürel etkinlik ve organizasyonlarda birçok girişimin bir parçasıydı" diyen Ebu Helal, onu "nazik" ve "profesyonel" olarak nitelendirdi.

Gazeteciler, meslektaşları ve arkadaşları Perşembe sabahı Istishari Hastanesi'ne akın etti ve burada hizmet saat 10: 30'da (07: 30 GMT) başladı.

Ebu Akleh'e yakın bireylerin hastanedeki morga girmesine izin verildi, ağır gözyaşları ve yüksek, acı dolu çığlıklarla ortaya çıktı.

Daha sonra cesedi dışarı çıkarıldı ve bir PA ulusal muhafız aracında gerçekleştirilmeden ve başkanlık yerleşkesine götürülmeden önce dualar tutuldu.

Yerleşkedeki törenin ardından, Ebu Akleh'in cesedi bir ambulans ve bir konvoyla Ramallah ile Kudüs arasında kalan Qalandia kontrol noktasına götürüldü. Ailesinin yaşadığı işgal altındaki Doğu Kudüs'teki Şeyh Jarrah'taki St Louis Fransız Hastanesi'ne transfer edildi.

Cenazesi Cuma günü Eski Şehir'de gerçekleşecek.