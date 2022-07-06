Filistinli Hak Savunucularını Çileden Çıktı

Biden yönetiminin El Cezire gazetecisi Shireen Abu Akleh'in öldürülmesini ele alış biçimi , Washington'un gazetecileri ve ABD vatandaşlarını hedef alsalar bile İsrail ihlalleri için cezasızlık sağlamaya devam ettiğini söyleyen Filistinli hak savunucularını çileden çıkardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Pazartesi günü yaptığı açıklamada , İsrail mevzilerinden açılan ateşin "Shireen Abu Akleh'in ölümünden muhtemelen sorumlu olduğunu" duyurdu, ancak olayı kasıtsız "trajik koşulların sonucu" olarak reddetti.

Açıklamada, Filistinli-Amerikalı gazetecinin öldürülmesinin, İsrail güçlerinin “İsrail'deki bir dizi terör saldırısını takiben 11 Mayıs 2022'de Cenin'de Filistin İslami Cihad gruplarına karşı askeri bir operasyon” yürüttüğü sırada gerçekleştiği belirtildi.

Filistinli-Amerikalı bir analist ve Washington DC Arap Merkezi'nde kıdemli araştırmacı olan Yousef Munayyer, “Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması her iki taraf arasındaki farkı bölme çabasıydı” dedi. “Ve hakikatten yana inmek yerine, müphemlikten yana indiler. Gerçekten tavır alma ve doğru olanı yapma fırsatları vardı, ancak bunu başaramadılar.”

Avukatlar Pazartesi günkü açıklamanın zamanlaması, ifadesi ve yapısı ile ilgili sorun yaşadılar. Örneğin, duyuru, birçok insanın aileleriyle vakit geçirdiği ve haberlere odaklanmadığı büyük bir ulusal bayram olan 4 Temmuz - ABD Bağımsızlık Günü'nde kamuoyuna duyuruldu.

Açıklama, Ebu Akleh'i öldüren kurşunun kaynağının belirsiz olduğunu ilan ederek başladı .

"Son derece ayrıntılı bir adli analizden sonra, ABD Güvenlik Koordinatörü (USSC) tarafından denetlenen bir sürecin parçası olarak bağımsız, üçüncü taraf denetçiler, Filistinli-Amerikalı gazeteci Shireen Abu'yu öldüren kurşunun kaynağına ilişkin kesin bir sonuca varamadılar. " dedi Dışişleri Bakanlığı.

"Balistik uzmanları, merminin ağır hasarlı olduğunu belirledi ve bu da net bir sonuca varılmasını engelledi."

'Analitik' sonuç

Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price Salı günü yaptığı açıklamada, uluslararası güvenlik yardımını ve Filistin Otoritesi (PA) ile koordinasyonu denetleyen Dışişleri Bakanlığı liderliğindeki bir ofis olan USSC'nin kendi soruşturmasını yürütmediğini, ancak sonucunun bir "toplam" olduğunu vurguladı. Filistin Yönetimi ve İsrail tarafından soruşturmalar sürüyor.

Geçen hafta Biden yönetimi, Filistin Yönetimi'nin İsrail'e teslim etmeyi reddetmesinin ardından Ebu Akleh'i öldüren mermiyi incelemeyi teklif etti.

Ofisin kendi soruşturmasını yürütmediği veya tetikçiyle görüşmediği zaman niyeti – veya eksikliğini – nasıl belirleyebildiği konusunda baskı yapan Price şunları söyledi: PA soruşturmasına erişim izni verildi. Dolayısıyla soruşturmaların bu özeti … USSC ekibini, merminin muhtemelen bir IDF pozisyonundan çıktığı ve Shireen Abu Akleh'in trajik öldürülmesinin aslında kasıtlı olmadığı yönündeki bu bulguya götürdü.”

Sonucun “bilimsel” değil “analitik” olduğunu da sözlerine ekledi.