Filistinli Aileler İsrail Tarafından Bölündü

Sabreen'in üç kızı arabayla sadece iki saatlik uzaklıkta yaşıyor, ancak son sekiz yıldır onları göremiyor.

Binlerce kişi gibi, Sabreen'in ailesi de işgal altındaki Batı Şeria ve Gazze Şeridi arasında bölünmüş durumda. İsrail politikaları, ikisi arasında seyahatin genellikle imkansız olduğu anlamına geliyor.

"Hayal edebilirsiniz? Kızım evleniyor ya da tawjihi [yetiştirme sınavlarında] başarılı oluyor ve ben orada olmuyor muyum?” Beş kızı daha olan Sabreen, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah'tan Al Jazeera'ya söyledi.

36 yaşındaki "Kızlarım için yapılan her kutlama... Sadece ağlayarak geçiriyorum" dedi. “Onlar da doğurdu ve ben orada değildim.”

Gazze'deki iki milyon Filistinlinin çoğunluğu, özellikle de nüfusun yüzde 70'inden fazlasını oluşturan 29 yaşın altındakiler , kuşatılmış yerleşim bölgesini hiç terk etmedi.

Haziran ortasında Gazze, 15. yılına , kendisini yalnızca dünyadan değil, aynı zamanda 2,5 milyon Filistinlinin daha yaşadığı Batı Şeria'dan da tecrit eden boğucu bir İsrail ablukası altında geçirdi.

Hüsran

Ailenin ayrılması 2014 yılında Sabreen ve 47 yaşındaki kocası Nidal'ın, o zamanlar Gazze'de bulunan 10 kişilik ailelerinin toprakları terk etmeleri ve Ramallah'taki akrabalarını ziyaret etmeleri için İsrail askeri izinlerine başvurmalarıyla başladı.

Çift ve en küçük beş kızı bir haftalık aile ziyareti izni aldı, ancak en büyük üç kızı almadı.

Kısıtlamalar, İsrailli yetkililerin "ayrılık politikası" olarak adlandırdıkları, Gazze ablukasının Haziran 2007'de, Hamas'ın bölgenin kontrolünü ele geçirmesinin ardından başlayan ve İsrail'in "siyasi-güvenlik için gerekli" dediği bu politikanın bir parçası” .

2000'den beri yürürlükte olan bu politikaya göre, Gazze'deki Filistinlilerin çoğu, "istisnai ve insani durumlar" olmadıkça veya iş izinleri olmadıkça ya da zamanı gelmedikçe işgal altındaki Batı Şeria'ya taşınamıyor, hatta burayı ziyaret bile edemiyor. İsrail, siyasi “iyi niyet jestlerinin” bir parçası olarak kısıtlamaları hafiflettiğinde.

Yaşam standardının Gazze'den önemli ölçüde daha iyi olduğu işgal altındaki Batı Şeria'yı ilk kez gören Sabreen ve Nidal şaşkına döndü.

Sabreen, “[Ramallah'a] vardığımızda ve kocam iş imkanları olduğunu, maaşlar olduğunu, hayatın Gazze'den çok farklı olduğunu görünce burada kalacağımızı söyledi” dedi.

Aile geldikten sonra Batı Şeria'ya adreslerini değiştirmek için başvurdu, ancak sekiz yıl sonra, başvuranların çoğu gibi, bir yanıt alamadılar. Bu onları İsrail askeri yasalarına göre anavatanlarında “yasadışı” ikamet ediyor ve Gazze'de kalan kızlarını getiremiyor veya ziyaret edemiyorlar.