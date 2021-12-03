Filistin Yönetimi Kamu Çalışanlarına Maaş Ödemekte Zorlanıyor

Yıllarca süren ekonomik durgunluğun ardından, işgal altındaki Batı Şeria'daki yetkililer, yükselen enflasyon, azalan bağış yardımı ve İsrail'in hayati vergi gelirlerini durdurması Filistin Yönetimi'nin (PA) zaten sakat kalan bütçesini boğduğu için kamu çalışanlarının maaşlarını ödemekte zorlandıklarını söylüyorlar.

Başbakan Mohammad Shtayyeh bu hafta yaptığı açıklamada, "İçinde yaşadığımız koşullar zor, mali açığımız var" diyerek gazetecilere, Filistin Yönetimi'nin aylık maliyeti 920 milyon İsrail şekeli (292 milyon dolar) olduğu tahmin edilen maaşları ödemek için yardım almadığını söyledi.

Yetkililer ve analistler tarafından ÖİB'nin 1993'te kurulmasından bu yana “en kötü” olarak tanımlanan mali kriz, işçileri endişelendirdi.

“İlk başta, hiç ödeme almayacağımızı duyduk. Daha sonra maaşlarımızdan kalıcı olarak yüzde 25 kesinti yapabileceğimiz söylendi. Ondan sonra, yüzde 25'lik kesintinin sadece birkaç ay için olacağını söylediler, ”dedi.

"Şimdiye kadar kimse bize ödeme yapılıp yapılmayacağını veya maaşımızın tamamını mı yoksa yüzde 75'ini mi alacağımızı bilmiyor."

Dünyanın dört bir yanındaki ekonomiler gibi Filistin de, ülkeler koronavirüs kısıtlamalarını kaldırırken tedarik zincirindeki darboğazlardan ve hammadde kıtlığından kaynaklanan yükselen enflasyonla boğuşuyor.

PA'nın mali gelirleri, uzun süredir devam eden finansal zorlukları daha da kötüleştiren pandeminin başlamasından kısa bir süre sonra 20 yılın en düşük seviyelerine geriledi.

Yabancı bağışçıların desteği yıllar içinde solmuş olsa da, en büyük darbe 2017'de eski ABD Başkanı Donald Trump'ın Filistinlilere neredeyse tüm ABD yardımını kestiği zaman geldi. Trump'ın halefi Joe Biden, bazı fon musluklarını yeniden açmış olsa da, ABD yasaları şimdi PA'ya doğrudan yardımı yasaklıyor.

Kasım ayında Shtayyeh'in planlama ve yardım koordinasyonu danışmanı Estephan Salameh yerel basına, krizin 600 milyon euro (680 milyon dolar) değerindeki beklenen Avrupa Birliği yardımının Mart ayında gelmesinden önce altı ay sürebileceğini söyledi.

17 Kasım Dünya Bankası raporu (PDF), KA'nın açığının yıl sonuna kadar 1,69 milyar dolara ulaşmasının beklendiğini, bağışçı yardımının ise "2020'de alınanın yüzde 38'i - 184 milyon dolar olarak tahmin edildiğini" söyledi.

Raporda, "Ek finansman olmadan bir krizi önlemek için tüm tarafların çabaları kritik önem taşıyor, PA yıl sonuna doğru yinelenen taahhütlerini yerine getirmede zorluklarla karşılaşabilir" uyarısında bulundu.

İsrail medyasına göre İsrail, Eylül ayında “çöküşünü önlemek” için Haziran 2022'ye kadar geri ödenmek üzere PA'ya 500 milyon şekel (155 milyon dolar) borç verdiğini söyledi.