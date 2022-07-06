Filistin Yönetimi Başkanı Abbas, Hamas Lideri Haniye İle Görüştü

Filistin Yönetimi (PA) Başkanı Mahmud Abbas, siyasi rakibi Hamas'ın siyasi şefi İsmail Haniya ile beş yıldan fazla bir süredir ilk kez halka açık bir şekilde bir araya geldi.

Cezayir'in bağımsızlığının 60. yıl dönümü nedeniyle Cezayir'in başkenti Cezayir'de Salı günü geç saatlerde düzenlenen toplantıya Cezayir Cumhurbaşkanı Abdelmadjid Tebboune katıldı.

Cezayir devlet televizyonu, görüşmenin görüntülerini yayınladı ve bunu "tarihi" olarak nitelendirdi.

Abbas ve Haniya arasındaki görüşmenin ayrıntıları açıklanmadı.

Cezayir ve Filistin medyası, Tebboune başkanlığındaki ikilinin el sıkışırken çekilmiş fotoğraflarını yayınladı.

Hamas, Parlamento seçimlerinde Fetih'i mağlup ettikten bir yıl sonra, 2007'den bu yana kuşatma altındaki Gazze Şeridi'nde fiili yönetici konumunda.

Fetih, Hamas liderliğindeki hükümetin yerini almaya çalıştığı için Şerit'ten sürüldü ve bu da birkaç hafta şiddetli çatışmalara neden oldu. Hamas o zamandan beri kuşatma altındaki bölgeyi yönetirken, El Fetih İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da iktidarda.

Birçok çaba, iki rakip hareket arasındaki çatlağı sona erdirmeyi başaramadı.

Haniya ve Abbas en son Ekim 2016'da Katar'ın başkenti Doha'da iki tarafı uzlaştırmaya yönelik son büyük çaba sırasında yüz yüze bir araya geldi .

PA'nın Cezayir heyetinde istihbarat servisleri ve yargıdan temsilciler vardı.

Geçtiğimiz birkaç ay içinde Cezayir, Filistin içi uzlaşmayı canlandırmak amacıyla birkaç Filistinli delegasyonu ağırladı.

İsrail işgali devam ettikçe, birçok Filistinli, liderlerinden ortak bir yanıt gelmemesi de dahil olmak üzere, siyasi liderliklerinden giderek daha fazla hayal kırıklığına uğradı.