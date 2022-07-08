Filistin Yönetimi Başkanı Abbas, Biden Ziyareti Öncesinde İsrailli Gantz İle Görüştü

Filistin Yönetimi (PA) başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Joe Biden'in önümüzdeki hafta bölgeye yapacağı ziyaretten günler önce İsrail savunma bakanı Benny Gantz ile bir araya geldi.

Perşembe günü geç saatlerde Filistin Yönetimi'nin işgal altındaki Batı Şeria kenti Ramallah'taki merkezinde yapılan toplantı, bir yıldan kısa bir süre içinde ikisi arasındaki üçüncü toplantıydı.

Üst düzey Filistin Yönetimi yetkilisi Hüseyin el-Şeyh, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Filistin Yönetimi'nin ABD başkanının ziyaretini memnuniyetle karşıladığını da sözlerine ekledi.

El-Şeyh, FY başkanı ayrıca “siyasi bir ufuk yaratmanın” ve “imzalanan anlaşmalara saygı göstermenin ve durumun kötüleşmesine yol açan eylem ve önlemleri durdurmanın” önemini vurguladı.

Gantz , Twitter'da yaptığı açıklamada, toplantının Biden'ın ziyaretine hazırlık olarak “güvenlik ve sivil koordinasyon amacıyla” yapıldığını söyledi.

Filistin Yönetimi ve İsrail arasında “yakın güvenlik koordinasyonunu sürdürmek” için bir anlaşmayı içerdiğini kaydetti.

Tartışmalı politika , işgal altındaki Batı Şeria'nın ceplerini yöneten Filistin Yönetimi'nin Filistinli aktivistler ve İsrail tarafından arananlar hakkında istihbarat bilgilerini paylaşmasını gerektiriyor. Filistinliler, geçen yılki büyük PA karşıtı protestolar da dahil olmak üzere, sürekli olarak politikaya son verilmesi çağrısında bulundular.

Abbas ve Gantz en son Aralık 2021'de İsrail'in merkezindeki Rosh Ha'ayin'deki evinde bir araya geldi . Ayrıca Ağustos'ta Ramallah'ta bir araya geldiler .

Biden'ın 13-16 Temmuz tarihleri ​​arasında İsrail, işgal altındaki Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı ziyaret etmesi bekleniyor.

Geçen ay Beyaz Saray tarafından yapılan bir açıklamada , İsrailli liderlerle “ABD'nin İsrail'in güvenliği ve refahına olan demir kaplı bağlılığını güçlendirmek” ve “daha ​​geniş bölgeye artan entegrasyonunu” görüşmek üzere görüşeceğini söyledi.

Açıklamada, "Filistin Yönetimi ile istişare etmek" ve "iki devletli bir çözüme olan güçlü desteğini yinelemek" için Batı Şeria'yı da ziyaret edeceği belirtildi.