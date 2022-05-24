Filistin, UCM'den Shireen Abu Akleh'in Öldürülmesini Soruşturmasını İstedi

Filistin Dışişleri Bakanlığı, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nden (UCM) resmi olarak El Cezire muhabiri Shireen Abu Akleh'in öldürülmesini soruşturmasını istediğini açıkladı.

11 Mayıs'ta, 51 yaşındaki Ebu Akleh, vurularak öldürüldüğü sırada işgal altındaki Batı Şeria'daki Cenin mülteci kampı yakınlarındaki bir İsrail askeri baskınını izliyordu. Olay yerinde bulunan görgü tanıkları ve meslektaşları, İsrail güçleri tarafından öldürüldüğünü söyledi.

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki Pazartesi günü Anadolu Ajansı'na verdiği demeçte, "[Suçu] belgeledik ve diğer İsrail ihlallerinin yanı sıra UCM savcısına bununla ilgili bir dosya sunduk" dedi.

Maliki, Lahey merkezli mahkemeye, resmi bir soruşturmayı kolaylaştırmak ve İsrail'i hesap verebilirliğe getirmek için Ebu Akleh'in ölümünü İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği diğer suçlara eklemesi çağrısında bulundu.

"Filistinliler Ebu Akleh'in öldürülmesinin gerçekten de savaş suçu olduğunu söylüyor. Davayı, geçen yıl boyunca açılan düzinelerce başka davaya ek olarak UCM'ye havale ettiler ..."dedi El Cezire'den Nida İbrahim, işgal altındaki Batı Şeria'daki Ramallah'tan bildiriyor.

Ebu Akleh İsrail güçleri tarafından "soğukkanlılıkla öldürüldüğünü" söylendi. Haber ağı ve Filistinliler, küresel kınama çeken cinayetle ilgili bağımsız ve tarafsız bir soruşturma çağrısında bulundu.

Filistin Ulusal Girişimi Genel Sekreteri Mustafa Barghouti, UCM'yi Filistinliler tarafından sunulan davaları ele alırken "çifte standart" ile suçladı.

"Son 13 yıldır bilgi veriyoruz ancak soruşturma henüz başlatılmadı. Ve iki aydan kısa bir süre içinde UCM Ukrayna'ya 42 araştırmacı gönderdi, "diyor eski Filistin Enformasyon Bakanı Barghouti.

Barghouti, UCM'nin çalışmalarını başlatması ve Shireen Abu Akleh'i öldürme suçu da dahil olmak üzere suçları soruşturması için güçlü bir uluslararası baskıya ihtiyaç olduğunu söyledi.

"Burada ihtiyacımız olan şey, İsrail müesses nizamı üzerinde gerçek bir baskı, İsrail'e karşı yaptırımlar ve cezalandırıcı eylemler oluşturmak için ciddi bir çaba, uluslararası hukukun üstünde olmaya devam etmesine izin vermemek."

UCM'den adalet umuduyla

Bu arada, İsrail askeri savcısı orduyu derinlemesine bir soruşturma yürütmeye çağırdı.

El Cezire'den İbrahim, "Bu sadece İsrail ordusu içindeki çevrelerin bir soruşturma açma potansiyelinden bahsettiği anlamına geliyor.

"Deneyimlerimize göre, İsrail ordusunun Filistinlilerin öldürülmesiyle ilgili soruşturma açması çok nadirdi ve nadir durumlarda neredeyse hiçbir zaman bir iddianameye yol açmadı.

"Bir iddianameye yol açtığında, ceza genellikle hafiftir ve Filistinliler bunun suçla orantısız olduğunu söyler. Bu yüzden UCM'den adalet almayı umuyorlar." dedi.

İsrail medyası geçen hafta, ordunun El Cezire gazetecisinin öldürülmesiyle ilgili bir cezai soruşturma başlatma planının olmadığını bildirdi.

Pazartesi günü, İsrail ordusu, bir İsrail askerinin ölümcül atışı yapması durumunda, askerin cezai suistimalden suçlu olduğunun görünmediğini söyledi.

Pazartesi günü Askeri Avukat Yifat Tomer-Yerushalmi'ye atıfta bulunan bir açıklamada, "Bayan Ebu Akleh'in aktif bir savaş bölgesinin ortasında öldürüldüğü göz önüne alındığında, daha fazla kanıt olmadan suç faaliyetine dair acil bir şüphe olamaz" dedi.

Tomer-Yerushalmi, herhangi bir askerin disiplin cezasıyla karşı karşıya kalıp kalmayacağını belirlemekten nihai olarak sorumlu olacak. İsrail'in, bir Filistinli-Amerikalı olan Ebu Akleh'in başıboş bir Filistin silahıyla mı yoksa Filistinli bir savaşçıyı hedef alan bir İsrail mermisiyle mi öldürüldüğünü henüz bilmediğini vurguladı.

Açıklamada, "Filistin Yönetimi tarafından tutulan merminin incelenememesi, Bayan Ebu Akleh'in ölümünün koşulları hakkında şüphe uyandırmaya devam ediyor" denildi. Ordu, "teleskopik dürbün" kullanan bir İsrail askerinin "Filistinli bir silahlı adama" ateş ettiği bir olaya sıfırlandığını söyledi.

Bununla birlikte, çekimden birkaç dakika önce başlayan yeni bir video, El Cezire muhabirinin öldürüldüğü sırada İsrail güçleri ile Filistinli savaşçılar arasında herhangi bir çatışma veya "aktif savaş bölgesi" olmadığına dair tanık raporlarını doğrulayarak, çatışma sesleri olmadan nispeten sakin ve sessiz olduğunu gösteriyor.

İsrail sorumlu tutulmalı

Filistin Dışişleri Bakanı Maliki, İsrail'i Filistinlilere karşı daha fazla ihlal yapmak için uluslararası toplumun "hesap verebilirlik eksikliğinden yararlanmakla" suçladı.

"İsrail suçlarından sorumlu tutulmalıdır" diyen Başbakan, İsrail'in ihlallerine yönelik "uluslararası toplumun zayıflığını ve eylemsizliğini" eleştirmeye devam etti.

"Uluslararası toplum Filistin davasının yaratılmasına katkıda bulundu ve bu acıya son verilmesine katkıda bulunmalıdır" dedi.

Maliki, İsrail'in işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyindeki Masafer Yatta bölgesinde binlerce yasadışı yerleşim birimi inşa etme planlarını, İsrail'in Filistinlilere yönelik son ihlallerinin bir örneği olarak gösterdi.

Oradaki Filistinlilerin "İsrail onları evlerinden kovmaya çalışırken Nakba'yı yeniden yaşadıklarını" söyledi.

Nakba ya da "felaket", 1948'de yaklaşık 800.000 Filistinlinin İsrail devletinin kurulmasına yol açmak için tarihi Filistin'deki evlerinden zorla sürülmesini ifade eder.

Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, uluslararası toplumu, Ukrayna'daki savaşı ele almaya çalıştığı gibi, özellikle İsrail-Filistin çatışmasını vurgulayarak, dünyadaki görmezden gelinen çatışmaları çözmek için çalışmaya çağırdı.

Pazartesi günü yaptığı açıklamada, "En göze çarpan örnek, Birleşmiş Milletler'in kuruluşundan bu yana açık bir yara olan Filistin'de" dedi. "Bu aileler on yıllardır işgal altında tutuluyor ve görünürde hiçbir rahatlama yok. Yasadışı yerleşim saldırganlığındaki tırmanış amansız olmuştur ve aynı şey Filistin halkına karşı devam eden saldırılar için de geçerlidir."

Katar emiri, Davos'taki konuşması sırasında Ebu Akleh'in öldürülmesinden de bahsetti.

Emir, "Ölümü, bu yılın Mart ayından bu yana Ukrayna'da öldürülen yedi gazeteci ve 2000'den bu yana Filistin'de öldürülen diğer 18 gazeteci ve Irak, Suriye ve Yemen'de görev başında öldürülen diğer birçok gazeteci kadar korkunçtu" dedi.