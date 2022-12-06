Fiat zam yapmaya doymadı! Fiat Egea Aralık 2022 fiyatları ağızları bir karış açık bıraktı
Fiat Egea, 2022 senesinin son ayında otomobil fiyatlarına okkalı bir zam yaptı. ÖTV indirimi sonrasında vatandaşlar hayal kırıklığı yaşadı.
Fiat Egea Aralık 2022 fiyatları ağızları bir karış açık bıraktı. Fiat zam yapmaya doymadı! Egea, Aralık ayı fiyatlarını ÖTV planlaması ardından yenilenen fiyatlarla karşılaştırıldığında otomobillere zam yapıldığı görüldü. En düşük fiyatlı modeli olan benzinli 1.4 Fire 95 HP Easy modeline 9 bin 600 lira zam gelerek 374 bin 900 liraya çıktı. Fiyatları karşılaştırdığımızda 2 bin 500 lira ile 15 lira arasında modeline göre zamlanan modeller olduğunu gördük.
Fiat Egea Aralık 2022 Fiyatları
Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP
Easy
Benzinli
374.900 TL
Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP
Easy Full Paketli
Benzinli
389.500 TL
Fiat Egea 1.3 M.Jet 95 HP
Easy
Dizel
540.900 TL
Fiat Egea 1.3 M.Jet 95 HP
Easy Full Paketli
Dizel
557.400 TL
Fiat Egea 1.6 M.Jet 130 HP DCT
Easy
Dizel
632.900 TL
Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
Easy
Hibrit
683.900 TL
Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP
Urban
Benzinli
424.900 TL
Fiat Egea 1.3 M.Jet 95 HP
Urban
Dizel
558.900 TL
Fiat Egea 1.6 M.Jet 130 HP
Urban
Dizel
644.900 TL
Fiat Egea 1.6 M.Jet 130 HP DCT
Urban
Dizel
688.900 TL
Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
Urban
Hibrit
708.900 TL
Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP
Lounge
Benzinli
463.900 TL
Fiat Egea 1.3 M.Jet 95 HP
Lounge
Dizel
625.900 TL
Fiat Egea 1.6 M.Jet 130 HP DCT
Lounge
Dizel
702.900 TL
Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT
Lounge
Hibrit
743.900 TL
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