Fiat zam yapmaya doymadı! Fiat Egea Aralık 2022 fiyatları ağızları bir karış açık bıraktı

Fiat Egea Aralık 2022 fiyatları ağızları bir karış açık bıraktı. Fiat zam yapmaya doymadı! Egea, Aralık ayı fiyatlarını ÖTV planlaması ardından yenilenen fiyatlarla karşılaştırıldığında otomobillere zam yapıldığı görüldü. En düşük fiyatlı modeli olan benzinli 1.4 Fire 95 HP Easy modeline 9 bin 600 lira zam gelerek 374 bin 900 liraya çıktı. Fiyatları karşılaştırdığımızda 2 bin 500 lira ile 15 lira arasında modeline göre zamlanan modeller olduğunu gördük.

Fiat Egea Aralık 2022 Fiyatları

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP

Easy

Benzinli

374.900 TL

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP

Easy Full Paketli

Benzinli

389.500 TL

Fiat Egea 1.3 M.Jet 95 HP

Easy

Dizel

540.900 TL

Fiat Egea 1.3 M.Jet 95 HP

Easy Full Paketli

Dizel

557.400 TL

Fiat Egea 1.6 M.Jet 130 HP DCT

Easy

Dizel

632.900 TL

Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Easy

Hibrit

683.900 TL

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP

Urban

Benzinli

424.900 TL

Fiat Egea 1.3 M.Jet 95 HP

Urban

Dizel

558.900 TL

Fiat Egea 1.6 M.Jet 130 HP

Urban

Dizel

644.900 TL

Fiat Egea 1.6 M.Jet 130 HP DCT

Urban

Dizel

688.900 TL

Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Urban

Hibrit

708.900 TL

Fiat Egea 1.4 Fire 95 HP

Lounge

Benzinli

463.900 TL

Fiat Egea 1.3 M.Jet 95 HP

Lounge

Dizel

625.900 TL

Fiat Egea 1.6 M.Jet 130 HP DCT

Lounge

Dizel

702.900 TL

Fiat Egea 1.5 T4 Hibrit 130 HP AT

Lounge

Hibrit

743.900 TL

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