Feyyaz Şerifoğlu’nun Spiker Sevgilisi Merve Dinçkol Ünlü Bir Oyuncunun Kardeşi Çıktı!

Kanal D ekranlarında izleyici ile buluşan Camdaki Kız dizisinin yıldız oyuncusu Feyyaz Şerifoğlu, sevgilisi ile yıl dönümünü kutladı. Sevgilisi Merve Dinçkol ile çekildiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, sosyal medya paylaşımı ile dikkatleri üzerine çekti. Siyah beyaz bir fotoğraf paylaşan Feyyaz Şerifoğlu bir yılı doldurdukları spiker sevgilisi Merve Dinçkol ile çok beğeni alan bir paylaşıma imza attı. Sevgilisi Merve Dinçkol’u kalbine etiketlemeyi de ihmal etmeyen yıldız oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, yapmış olduğu bu kutlama paylaşımı ile takipçilerinin dikkatini çekti. Ünlü oyuncu gibi Merve Dinçkol'da aynı paylaşımı kendi hesabından gerçekleştirdi ve Feyyaz Şerifoğlu'nu kendi kalbini etiketledi.

Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinde “Sedat Koroğlu” isimli karaktere hayat veren genç oyuncu Feyyaz Şerifoğlu her hafta sonu Kanal D Ana Haber Bülteni’ni sunan spiker sevgilisi Merve Dinçkol ile bir fotoğraf paylaştı. Yıl dönümlerini kutladıkları öğrenilen ünlü çift paylaşımlarının altına kalp emojisi koymayı da ihmal etmedi.

Aradığı aşkı Kanal D ekranlarında spikerlik yapan Merve Dinçkol'da bulan ünlü oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, dikkat çekici bir sosyal medya paylaşımına imza attı. Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesinde hayat verdiği Sedat rolüyle hafızalara kazınan ve kariyer hayatında önemli bir çıkış yakalayan ünlü isim Feyyaz Şerifoğlu, spiker sevgilisiyle dolu düzgün bir aşk yaşıyor. Sosyal medyadan aşklarını ilan eden ve bu aşkı saklamayan Feyyaz Şerifoğlu ile Merve Dinçkol çifti yıl dönümlerini kutlayan bir paylaşım gerçekleşti. Diğer taraftan ünlü çiftin arasında yaş farkı olduğu konuşuldu ve bu yaş farkının kaç olduğu merak edildi.

Feyyaz Şerifoğlu Merve Dinçkol yaş farkı kaçtır? Feyyaz Şerifoğlu Merve Dinçkol arasında kaç yaş fark var?

Genç oyuncu Feyyaz Şerifoğlu O Ses Türkiye yarışması ile ün kazanmış daha sonra Kırmızı Oda dizisinde oyunculuk performansı sergileyerek dikkatleri üzerine çekmişti. Kırmızı Oda dizisinden sonra Burcu Biricik ile güçlü bir ekran uyumu yakalayan genç oyuncu Feyyaz Şerifoğlu, Camdaki Kız dizisinde Sedat karakterine hayat vermeye başladı. Camdaki Kız isimli televizyon dizisi projesi ile güçlü bir popülerlik yakalayan ünlü oyuncu bu sıralarda Merve Dinçkol ile aşk yaşıyor.

31 yaşında olan Feyyaz Şerifoğlu spiker sevgilisi Merve Dinçkol ile yaşadığı aşk ile adından söz ettirdi ve çiftin arasındaki yaş farkı dikkat çekti. Aralarında 5 yaş fark olduğu öğrenilen ünlü çiftten Merve Dinçkol'un yaşı ise 36 olarak açıklandı.

Başarılı spiker Merve dinçkol hakkında dikkat çeken bir diğer ayrıntı ise ünlü oyuncu Hakan Dinçkol'un kardeşi olması oldu.

Merve Dinçkol kimdir, kaç yaşında, Feyyaz Şerifoğlu sevgilisi kim, adı nedir?

İstanbul Kadıköy'de 6 Şubat 1986 tarihinde dünyaya gelen Merve Dinçkol, Kanal D'nin başarılı spikeri olarak adından söz ettirmektedir. Merve Dinçkol ilk ve ortaöğretimini tamamlaması ardından Beykent Üniversitesi radyo televizyon bölümünü kazanmış ve okuldan mezun olmuştur. Eğitim gördüğü sırada Lig TV'de staj yapan Merve Dinçkol, bugüne kadar pek çok başarılı işe imza atmıştır.