Fetullah Gülen’in Yeğeni Selahaddin Gülen Yakalandı!

FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Güven, Milli İstihbarat Teşkilatı (MIT) tarafından yurt dışında yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

Hakkında “Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma” suçundan yakalanma kaydı olan FETÖ/PDY lideri Fetullah Gülen’in yeğeni Selahaddin Güven yurt dışında MIT tarafından yapılan bir operasyonlar yakanlandı. Yakalandıktan sonra Türkiye’ye getirilen Selahaddin Güven’in, güvenlik kaynaklarından edinilen bilgilere göre, FETÖ/PDY’nin sözde ülke sorumluluları arasında yer alan birçok isimle akrabalık bağı bulunduğu açıklandı. Gülen’in yurt dışına örgüt elebaşının(Fetullah Gülen) talimatı üzerine FETÖ’nün mahrem yapılanmasının yardımıyla kaçtığı tespit edildi.

Selahaddin Gülen yakalanmadan önce Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesinde düzenlenen “Kütüphane Söyleşileri” programında şöyle bir açıklamada bulunmuştu: "Yakında FETÖ takımından da önemli bir ismi açıklayacağız, şu anda elimizde. Kimi yakaladık, hesaba çektik, onun açıklamasını da yapacağız." demişti.

Hakkında yakalama kararı olan Gülen’in, örgütün istişare heyeti üyeleri ve üst düzey sorumlularıyla da ilişkili olduğu tespit edildi. Aynı zamanda, Selahaddin Gülen, Fetullah Gülen’in sözde kalemi Cevdet Türkyolu’nun da kayınbiraderi.

Güven’in aynı zamanda ‘Küçük Yaştaki Kız Çocuğuna Cinsel Saldırı’ suçundan da yakalama kaydı bulunuyordu. Selahaddin Güven’in bir uzak doğu ülkesinde MIT tarafından yakalıp Türkiye’ye getirilmesi sonrasında cinsel saldırı suçuna yönelik Hürriyet yazarı Nedim Şener birtakım açıklamalar yaptı. FETÖ’cü Selahaddin Güven’in MIT tarafından yakalandığı operasyonun detaylarını anlatan Nedim Şener’in şu ifadeleri kullandı:

“Babasıyla birlikte küçük bir kıza tecavüz olayından araması var. Elbette örgütteki pozisyonu yüksek bir yerde... Örgütün bir yönü kumpassa bir yönü de sapıklık... FETÖ'nün çiftliğinde görev yapan bir doktor var, Kudret diye... Orada 7 kadına tecavüz ediyor, 30'a yakın kadına da tacizde bulunuyor. Örgüt bunun üstünü örttü.

Örgütün ışık evleri denilen yerlerde buna benzer vakalar hep anlatılmıştır. En son Çanakkale'de yapılan operasyonda yeni evler açıyorlar öğrencilere ve maalesef gelen öğrencilere sapık amaçlarını alet ediyorlar.”

Gülen’in yakalanmasından sonra şöyle bir açıklama daha yapıldı; “Uzakdoğu'ya seks turizmi için giderseniz dahi MİT sizin ensenizde. MİT ve Emniyet'in ortak çalışmalarıyla Türkiye bu FETÖ'cüleri ülkemize getiriyor.”