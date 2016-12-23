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FETÖ'ye "HİMMET" Operasyonu!
23 Aralık 2016, 12:10
Hava trafik kontrolörlerinin yardımıyla Atatürk Havalimanı'ndan para kaçıran Fetullahçı Terör Örgütü mensuplarının kamera görüntülerini polis ele geçirdi. Elde edilen görüntülere göre, FETÖ, bu yolla milyonlarca dolar parayı yurt dışına kaçırmış..
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