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FETÖ'cü müdür, kaçmaya çalışırken vuruldu!
03 Mayıs 2017, 10:42
Ankara Çankaya'da sabah saatlerinde polisin 'dur' ikazına uymayarak kaçmaya başlayan bir kişi bacağından vurularak yakalandı.
KHK İLE İHRAÇ EDİLEN 2. SINIF EMNİYET MÜDÜRÜ
Vurulan kişinin KHK ile ihraç edilen ve sonrasında polis tarafından aranan 2. sınıf emnilyet müdürü Arif A. olduğu belirtildi
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