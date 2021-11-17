Fethullah Gülen Öldü Mü, Gülen'i Kim Zehirledi?

FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in öldüğü ile ilgili haberler yapıldı ve konu sosyal medyada geniş bir yer kapladı. 15 Temmuz'un hain darbe girişimini gerçekleştiren Gülen'in öldüğüne ilişkin sosyal medya paylaşımları gündemde yer aldı. Peki Fethullah Gülen öldü mü, Fethullah Gülen neden öldü? Yapılan sosyal medya paylaşımları ardından FETÖ'nün elebaşı Gülen'in zehirlendiği şeklinde yorumlar da yapıldı. Peki Fethullah Gülen'i kim zehirledi? Yapılan sosyal medya paylaşımlarının ve haberlerin doğruluğu merak konusu oldu ve konu hakkında çeşitli araştırmalar gerçekleşti. Peki Fethullah Gülen'i kim öldürdü? İşte sosyal medya gündemini ele geçiren konu hakkında detaylı bilgiler...

Geçtiğimiz günlerde FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in fotoğrafı paylaşılmış ve Gülen yeniden gündemde önemli bir yer kaplamıştı. Bu kez ise 15 Temmuz darbe girişimini gerçekleştiren Gülen'in öldürüldüğü iddia edildi ve konunun gerçekliği merak konusu oldu.

Twitter hesabı üzerinden öne sürülen bir iddia gündemde yer buldu. Bir sosyal medya kullanıcısının iddiasına gören FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in senelerdir yanından ayırmadığı Sır Küpü Cevdet Türkyolu’nun yanında bulunan bir Türk istihbaratçısının Fethullah Gülen'i zehirlediği ve daha sonra da öldürdüğü yazıldı. Yine söz konusu sosyal medya kullanıcısının iddiasına göre FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in yanında bulunan Cevdet Türkyolu’nun da kendini asarak intihar ettiği öne sürüldü ve konu dikkat çekti.

Söz konusu Twitter kullanıcısı önemli açıklamalar gerçekleştirdi ve yapmış olduğu iddiaların istihbarat bilgisi olduğunu iddia etti. Sosyal medya kullanıcısı gelen habere göre Cevdet Türkyolu’nun yanında yer alan Türk istihbaratçısının ilk olarak Fethullah Gülen'i zehirlediği ve daha sonra da kaçtığını belirtildi. Ardından Cevdet Türkyolu’nun da ceseti görmesi ile evine geçip kendini astığı şeklinde yorumlar yapıldı. Sosyal medya kullanıcısının Fethullah Gülen ile ilgili yapmış olduğu paylaşım gündemde geniş bir yer kapladı ve detaylar da merak edildi.