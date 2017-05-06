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Fethullah Gülen'den Sızma Videosu!
06 Mayıs 2017, 00:45
Terör örgütü FETÖ'nün lideri Fethullah Gülen'in devlete sızma isteğini anlatan vir videosu ortaya çıktı. 1999 yılında Siyaset Meydanı programında yayınlanan görüntüde Fethullah Gülen,militanlarına sızmanın önemini altını çizerek anlatıyor...
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