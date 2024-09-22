Fenerbahçe, 26 Eylül Perşembe günü sahasında Belçika ekibi Saint-Gilloise ile oynayacağı UEFA Avrupa Ligi maçının hazırlıklarına başladı. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, antrenman Can Bartu Tesisleri’nde teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi.

Antrenmana salonda yapılan core çalışmasıyla başlayan oyuncular, ardından sahada ısınma, çabukluk ve pas çalışmaları ile devam etti. İdman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.

Fenerbahçe, yarınki antrenmanla Saint-Gilloise karşılaşması için hazırlıklarını sürdürecek. Takım, Avrupa'daki hedefleri doğrultusunda yoğun bir tempoda çalışarak, taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatmayı amaçlıyor.