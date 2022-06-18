FED Beklenen Açıklamayı Nihayet Yaptı

Karar metninde Fed, yüzde 2 enflasyon hedefine geri dönme konusundaki kesin kararlılığını vurguladı. Karar 1'e 10 oyla kabul edildi. Fed'in şahinlerinden Kansas City Başkanı Esther George, 50 baz puanlık bir faiz artışı için oy kullandı. İlk çeyrekteki daralmanın ardından genel ekonomik aktivitenin toparlandığı görülmektedir.

Baskı Artıyor!

28 yıl aradan sonra ilk kez faiz oranlarını 75 baz puan yükselten Fed, bu yıl üçüncü kez ve son kez faiz artırma kararı aldı. AA'ya göre, Kovid-19 salgını sonrası ABD'de hızlı ekonomik toparlanmanın getirdiği yüksek enflasyonist baskılar eşliğinde Fed'in para politikası tonu 2021'in son çeyreğinde değişmeye başladı. Fed, geçen yıl Kasım ayındaki toplantısından bu yana varlık alımlarını yavaşlattı, Mart ayında varlık alımlarını tamamladı ve faiz oranlarını yükseltmeye başladı. Merkez Bankası, Mart toplantısında 2018'den bu yana ilk kez faiz oranlarını 25 baz puan artırma kararı alırken, Mayıs toplantısında 50 baz puan ile 2000 yılından bu yana en hızlı faiz artışını gerçekleştirdi.

Haziran ayı itibarıyla Fed, pandemi sonrası politikayı normalleştirmede bir başka adım olan bilançosunu küçültmeye başladı. Rusya-Ukrayna savaşının ve Çin Omicron varyantının tetiklediği Kovid-19 salgınının kontrol altına alınmasına yönelik politikaların körüklediği, tedarik zinciri sorunlarını daha da kötüleştiren ve Federal Rezerv üzerindeki baskıyı daha da artıran enflasyon yükselmeye devam ediyor.

Zirveye Çıktı!

Fed'in Haziran toplantısı öncesindeki sıkılaştırma döngüsüne rağmen enflasyon son 40 yılın en yüksek seviyesinde seyrediyor. Son verilere göre, ülkenin yıllık enflasyon oranı Nisan'daki %8,3’ten Mayıs'ta %8,6’ya yükseldi. Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Doktora Hüseyin Selimler, Ensonhaber'e anlattı. Selimler, Fed'in faiz kararının ardından doların güçlenmesinin beklendiğini belirterek, "Dolar güçlendiğinde ABD petrolünün ve altının değeri düşecek. Ancak düşüşün büyüklüğü ne olursa olsun Türkiye iç piyasasında petrol ve gram altının değeri düşecek. Güçlenen dolar nedeniyle artış. ” yorumunu yaptı.

Fed'den yapılan açıklamada, "Genel ekonomik aktivite ilk çeyrekteki düşüşün ardından toparlanmış görünüyor" dedi. İstihdam artışı son aylarda güçlüydü ve işsizlik oranı düşük kaldı. Pandemi, daha yüksek enerji fiyatları ve daha büyük fiyat baskılarıyla ilgili arz ve talep dengesizliklerini yansıtan enflasyon yüksek kalmaya devam ediyor” dedi. Fed bundan sonraki faiz kararını Temmuz ayında açıklayacak. Diğer Fed faiz kararları 21 Eylül, 2 Kasım ve 14 Aralık tarihlerinde açıklanacak. Mart ayında Fed, 2018'den bu yana ilk kez faiz oranlarını artırdı ve politika faizini 25 baz puan artırdı. Mayıs ayında, 2000 yılından bu yana ilk kez faiz oranlarını 50 baz puan artırdı.

Karar metninde Fed, yüzde 2'lik enflasyon hedefini eski haline getirme konusundaki kararlı taahhüdünü vurguladı. İlk çeyrekteki daralmanın ardından genel ekonomik aktivitenin toparlandığı görülmektedir. Fed, ekonomik göstergelere ilişkin beklentilerini de güncelledi. Sonuç olarak, bu toplantıda %2,8 olan Mart ayı büyüme tahmini %1,7'ye çekildi. 2023'te büyüme %2,2'den %1,7'ye, 2024'te ise %2'den %1,9'a düşürüldü.

Enflasyon Arttı!

Enflasyonu tek başına hesaba katarsak, faizlerde 0,75 baz puanlık bir artış şaşırtıcı değil. Ancak piyasa beklentileri uzun süredir 50 baz puanda kilitli kalırken 50 baz puanlık bir faiz artırımı olası görünüyor. Öte yandan, hem Dünya Bankası'nın hem de IMF'nin büyüme verilerini aşağı yönlü revize etmesi nedeniyle, enflasyonun yanı sıra üretici tarafında büyüme bileşenine yönelik riskler, riskler sınırlı da olsa artmaya devam ediyor.