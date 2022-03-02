Faturalı Hat Sahiplerine 15 Bin TL Ödeme Fırsatı! Anında Faydalanabilirsiniz

Nakit ihtiyacı olan faturalı hat sahipleri artık kolaylıkla 15 bin TL nakit çekebilecek. Peki nasıl alınır? Başvuru nasıl yapılır? Detaylar haberimizin devamında sizlerle...

Her geçen gün biraz daha zorlaşan ekonomik koşullar vatandaşlarımızı kredi kullanmaya yöneltiyor. Aynı zamanda, kredi veren bankalar müşterilerin bazı koşulları sağlamasını istiyor. Bu koşullara uygun olmayan müşteriler ise kredi fırsatından yararlanamıyor. Kredi çekmek isteyen müşteriler alternatif yol olarak faturalı kredi fırsatının detaylarını araştırıyor.

Faturalı Hattı Bulunanlara Kredi Fırsatı

Artık faturalı hat ile kredili nakit bulma fırsatı mevcut. Bankalara kredi başvurusunda bulunmasına rağmen kredi çekemeyen müşteriler, farklı nakit bulma yöntemlerini araştırmaya başladı. Son dönemlerde pek çok vatandaş, Vodafone, Turkcell ve Türk Telekom hatlarına sahip olan vatandaşlara kredi fırsatı sunan bankaları inceliyor.

Kredi notu düşük olan kişiler, bankalar tarafından kredi çekebilecek. Tabletler ve telefonlar, üç operatör tarafından birden fazla taksit ile satışından meydana gelen pek çok yöntem müşteriler tarafından oldukça yoğun ilgi görüyor.

Faturalı Hatla Kredi Başvurusu Nasıl Yapılır?

Türk Telekom firması, cep telefonu satış işlemlerinde kredi kartı ile cep telefonuna geçişe yasak koydu. 48 ay vadeli cep telefonu alım işlemlerini teklif etmek için araştırma yapıyor.

Kredi fırsatından yararlanmak için, faturaların düzenli olarak ödenmesi gerekmektedir. Gerçekleştirilen ödeme sonrasında fatura alındığında 24 saat ile 48 ay vadeli ödeme fırsatları sunulmaktadır. Türk Telekom firması tarafından uygulamaya koyulan kampanyada kredi limiti 15 bin TL olarak planlandı. Sizde krediye yönelik ayrıntıları öğrenmek için Turk Telekom resmi internet adresine giriş yapabilir, müşteri hizmetlerini arayabilir ya da bizzat Turk Telekom şubelerine gidebilirsiniz.

Kredi Koşulları Neler?

Faturalı hatlarından alım satım gerçekleştirerek acil nakde dönüştürmek isteyen müşterilerin faturalı hatlarda kredi kullanmak için uygun olması gerekiyor. Bu koşullar şu şekilde;

- 2 senelik konut ve profesyonel telefon aboneliği gerekiyor.

- 2 sene ve daha uzun süreli internet aboneliği gerekiyor.

- Kişinin şahsi adına kayıtlı faturalı bir hat bulunması gerekiyor.

- Aynı hattın en az 6 ay kullanılması gerekiyor.

- Aynı faturayı 2 sene kullanmak gerekiyor. Bu koşullara uygun olan vatandaşlar faturalı hatları üzerinden bankaların sunduğu kredilerden faydalanabilecekler. Sizde koşulları sağladığınızı düşünüyorsanız anında başvurun nakit ihtiyaçlarınızı kolaylıkla karşılayın.