Faturalar Sonunda Düşüyor! KDV İndiriminden Hemen Sonra Yeni İndirim Haberi!

Son günlerde yaşanan zorunlu giderler üzerindeki zamlar pek çok vatandaşın maddi olarak zorlanma yaşamasına neden olmuş elektrik, su ve doğalgaz faturaları normal seviyelerin çok üzerine çıkmıştır. Ailelerin zorunlu giderleri arasında yer alan bu faturaların üzerindeki zamlar sonrasında devlet bazı gider kalemlerinde KDV indirimi yapmış ancak vatandaşın bütçesi tam olarak rahatlamamıştır. Vatandaşı rahatlatmak için ise çeşitli alanlardan indirim haberleri ve gelişmeleri gelmeye devam etmektedir.

Vatandaşın bütçesini rahatlatmak için devlet tarafından yapılan girişimlerin yanında belediyelerin de sunduğu önemli indirim haberleri vatandaşın yüzünü güldürmeye devam etmektedir. Bu konuda gelen son haber ise Erzincan Belediyesi tarafından kamuoyuna duyurulmuştur. Su faturası üzerinde yapılan KDV indirimi vatandaşı sevindirirken su faturaları üzerinde belediye yeni bir indirim kalemine daha imza atmıştır. Özellikle kalabalık aile üyesi olan ailelerde su faturaları ödeme dengesini bir hayli zorla sokmaktadır. Bu noktada Erzincan Belediyesi vatandaşı sevindirmeye devam etmektedir.

İçme Suyunda Ek Yüzde 7 İndirim Geliyor!

Erzincan Belediyesi yüzde 7’lik KDV indiriminin yanında ek olarak yüzde 7’lik oranında bir indirim daha yapılacağını açıklayarak vatandaşı sevindirdi. Bu açıdan su faturalarına Erzincan belediyesi üzerinden ödeyen vatandaşlar yaklaşık civarında içme suyu faturalarında bir indirim yaşayacaktır. Zorunlu gider olarak ele alınan diğer faturalarda meydana gelen zamlar aile bütçesini zorlarken, su faturalarında yapılan bu indirim aile ekonomilerini rahatlatacak bir etkiye sahiptir.